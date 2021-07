Michelle Hunziker tra ricatti sessuali e violenze: il drammatico racconto

In una lunga intervista rilasciata al magazine Chi Michelle Hunziker ha parlato di alcuni retroscena della sua vita privata che in pochi conoscono. La moglie di Tomaso Trussardi ha ammesso che sorride sempre perché conosce bene il dolore e la sofferenza. Non solo i problemi del padre con l’alcol, che hanno minato la sua infanzia, o la setta che l’ha plagiata per anni. Nel passato della conduttrice svizzera ci sono tanti altri episodi spiacevoli.

Michelle Hunziker ha voluto ricordare un triste episodio accaduto anni fa, quando non era ancora così popolare, e che inevitabilmente l’ha segnata:

“Ho vissuto situazioni terribili. Tempo fa ero in una casetta in affitto. Ero al piano terra, un monolocale con una porta e delle tapparelle qualsiasi, mica antisfondamento. Uno che era davanti al cinema chiuso una sera mi ha seguita, voleva entrare, cercava di sfondare la porta, diceva le cose peggiori. E io mi sono trovata seduta sul letto con un coltello in mano a pregare che non riuscisse a entrare”

Michelle Hunziker ha poi menzionato alcuni dettagli legati alla sua carriera sfavillante nel mondo dello spettacolo. Non così sfavillante come si può pensare perché pure la bionda soubrette ha dovuto fare i conti con avance e richieste scomode. Michelle ha parlato di persone che le hanno promesso il mondo in cambio di una notte di passione o di storie clandestine.

La madre di Aurora Ramazzotti ha precisato:

“Ricatti sessuali di ogni sorta in cambio di ingaggi. Mi è capitato di tutto e di più, ma sono riuscita a non cadere in nessuna trappola”

Michelle Hunziker ha dunque spiegato perché il suo sorriso è sempre così grande: non è sinonimo di superficialità come può pensare qualcuno bensì un modo per ringraziare la vita per essere riuscita ad evitare tante cose spiacevoli.

I prossimi impegni di Michelle Hunziker

Il 16 e il 17 luglio Michelle Hunziker sarà a Cervia per l’Iron Boot Camp, l’evento live con deejay e personal trainer dedicato al benessere fisico e non solo. Il ricavato sarà devoluto interamente all’associazione Doppia Difesa, associazione in favore delle donne vittime di violenza che Michelle ha aperto anni fa con l’avvocato Giulia Bongiorno.

A causa dell’emergenza Coronavirus e del conseguente lockdown, in questo ultimo periodo Doppia Difesa ha ricevuto il 60% delle richieste in più. Un progetto a cui Michelle Hunziker tiene tantissimo: non solo mondo dello spettacolo la 44enne è anche molto attiva nel sociale.

E a proposito di spettacolo: a settembre Michelle Hunziker tornerà alla guida dello show in prima serata All Together Now ma pure dietro il bancone di Striscia la notizia.