Michelle Hunziker: All Together Now torna in tv malgrado gli ascolti

Aria di conferma per All Together Now, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. La gara canora tornerà sul piccolo schermo per una quarta edizione. La trasmissione ha avuto un restyling nel corso dell’ultima serie andata in onda lo scorso novembre con l’arrivo di una giuria composta da Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga presieduta da J-Ax. Nonostante gli ascolti tiepidi, All Together Now è staro riconfermato e tornerà nel prossimo autunno inoltrato, come fa sapere Blogo. La prima edizione ha raccolto una media si 2.647.000 spettatori, pari al 15,87%. La seconda, invece, è stata la meno visto di sempre con una media del 14,75% di share e 2.571.000 spettatori. Nella terza edizione, invece, c’è stata una risalita al 15,86% di share e 3.284.000 spettatori. Nell’estate 2020 è andato in onda uno spin-off di All Together Now, con l’aggiunta al titolo ‘La Supersfida’, ottenendo soltanto l’11,39% di share e 1.632.000 spettatori.

Michelle Hunziker sembra che faccia fatica a intestarsi un vero e proprio successo e ad associare un programma sul volto. Il suo impegno e la sua professionalità non bastano a spingere il talent oltre la propria dimensione. Prima di All Together Now, ha condotto per qualche puntata Amici Celebrities e Vuoi Scommettere?, una serie di show incapaci a fidelizzare i telespettatori fino in fondo e a essere ricordati. Di certo non si parla di flop, attenzione, ma sembrano essere dei progetti che faticano a lasciare un proprio segno.

Quanti ricordano, ad esempio, i vincitori delle tre edizioni (più lo spin-off) di All Together Now? Eccellente nel districarsi nella comicità Michelle, finita al centro di una polemica a Striscia, sembra non riuscire a empatizzare con le storie e le vicende dei concorrenti come farebbe, citando alcuni nomi, Maria De Filippi o Mara Venier.

All Together Now nuova edizione: giuria di Michelle Hunziker confermata in toto?

In merito al cast fisso di All Together Now, secondo Blogo si aprirà presto una discussione anche se le intenzioni andrebbero verso una direzione: la riconferma in massa degli artisti che hanno preso parte alla terza edizione. Molto probabile, quindi, che rivedremo in giuria J-Ax con Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga.

Questa è stata introdotta nell’ultima edizione e sembra essere una carta vincente anche per gli ascolti. Il muro rimarrà intoccabile, poiché meccanismo fondamentale del talent.