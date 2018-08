Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in montagna: vacanze di lusso in famiglia

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, vacanze di lusso con la famiglia: in montagna non badano a spese

Vacanze all’insegna del lusso per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che, in questi giorni, sono stati paparazzati da Chi in montagna con le figlie Sole e Celeste. La coppia, anche in alta quota, non ha però deciso di rinunciare ai propri confort. Michelle e Tomaso, stando a quanto scritto dal giornale di Signorini, pare siano arrivati infatti a San Cassiano con un volo privato, portandosi a seguito pure le costosissime auto di Trussardi. L’hotel scelto per il soggiorno? Certo non rientra tra le strutture low cost della zona. Una notte nell’albergo che ha ospitato la Hunziker con il marito, infatti, pare costi 700 euro a notte (a persona).

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi scelgono la montagna: vacanze all’insegna del lusso per concludere in bellezza l’estate

“La famiglia Trussardi – Hunziker ha scelto una vacanza extralusso per concludere quest’estate” è stato scritto nell’ultimo numero di Chi. “Volo privato in elicottero da Bergamo a San Cassiano per sei persone, l’esclusivo Hotel (700 euro a notte per persona) per soggiornare e le potenti auto fatte trasportare da Bergamo in Alto Adige”. Tra queste, nello specifico, anche “La Lamborghini Urus, un suv che vale più di 200 mila euro” (fatta arrivare, insieme alle altre, con camion privati il giorno prima). Insomma, non mancava proprio niente all’appello.

Aurora Ramazzotti convolerà presto a nozze? Arriva la smentita di Michelle Hunziker

Sull’imminente matrimonio di Aurora Ramazzotti (21 anni) e il fidanzato Goffredo pareva essere convinto diversi giorni addietro il settimanale Oggi. Michelle Hunkizer però, interpellata sulla questione, ha categoricamente smentito la notizia nell’ultimo numero di Chi. Niente nozze dunque per la giovane Aurora che, adesso più che mai, pare intenzionata a concentrarsi soprattutto sul lavoro e sul decollo della sua carriera in TV.