Michelle Hunziker: “Rottura Trussardi, Giovanni causa o conseguenza?”

Michelle Hunziker braccata dal gossip, ma stavolta, a differenza di tanti altri spifferi “rosa” trapelati in passato sul suo conto, pare proprio che qualcosa di vero e concreto ci sia. A testimoniarlo il fatto che la conduttrice svizzera, da quando è stato lanciato lo scoop relativo a una liaison intrattenuta con Giovanni Angiolini (ortopedico ed ex GF Vip, noto televisivamente anche con il soprannome Dottor G), non si sia premurata di smentire alcunché. Strano, visto che da sempre – quando il chiacchiericcio su di lei si solleva con sussurri non veritieri – si proietta sui social per smontare i pettegolezzi. Con Angiolini no, non è successo nulla di tutto questo. Sia lui sia lei, dopo essere stati sorpresi in quei di Alghero in atteggiamenti inequivocabilmente complici, non hanno spiaccicato una parola, preferendo trincerarsi dietro al silenzio. Ma qualcosa di più sulla loro frequentazione è comunque trapelato grazie ai retroscena divulgati dal magazine Oggi.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: “Rapporto andava avanti da tempo”

Il settimanale diretto da Carlo Verdelli ha rivelato che le paparazzate dello scoop relativo ad Angiolini e Michelle riguardavano sì il weekend romantico del 12 e 13 marzo ad Alghero, ma ha pure aggiunto che la Hunziker e il Dottor G non era la prima volta che si incontravano nella cittadina sarda. “Il rapporto, sottotraccia, andava avanti da tempo”. Così Oggi che ha raccontato che, ad esempio, lo scorso 23 gennaio, ossia cinque giorni dopo l’annuncio della separazione da Tomaso Trussardi, Michelle si trovava ad Alghero al ristorante Quintilio. Con lei c’erano Giovanni e altri amici. Allora la svizzera chiese al ristoratore di aspettare qualche giorno prima di pubblicare i selfie di rito fatti per l’occasione.

Michelle Hunziker: Giovanni Angiolini è una causa o una conseguenza della rottura con Trussardi?

In quei giorni, quelli di fine gennaio, la Hunziker – ha narrato sempre il magazine Oggi – aveva alloggiato all’Hotel Villa Las Tronas, struttura alberghiera a cinque stelle. L’hotel si trova su un promontorio che dà sul lungomare, posizione strategica per sfuggire ai curiosi e ai paparazzi. Al netto di tutto ciò, la domanda da un milione di dollari è questa: da quanto tempo si vedono Giovanni e la conduttrice? E soprattutto: Angiolini è una delle conseguenze della rottura con Trussardi oppure ne è una causa?

Nessuno, in questo momento, sa rispondere con precisione. Quel che pare sicuro è che Michelle e Tomaso, per circa un anno, prima di rendere nota la fine del loro matrimonio, abbiano vissuto da separati in casa. Il che fa credere che Angiolini sia stato una “conseguenza” e non una “causa”.