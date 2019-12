Michelle Hunziker, il prete intona ‘Più bella cosa’ di Eros: la reazione

Michelle Hunziker: il prete intona ‘Più bella cosa’ di Eros Ramazzotti e arriva la reazione della conduttrice. Il brano fu scritto e dedicato dal cantante romano proprio all’ex moglie

A All Together Now spazio anche ai religiosi. Durante la prima puntata di questa stagione è infatti giunto in studio Don Giuliano che ha intonato un brano popolarissimo, ‘Più bella cosa’ di Eros Ramazzotti. Inevitabile che gli occhi del pubblico si siano puntati su Michelle Hunziker, visto che quella canzone fu scritta dal cantante romano proprio per celebrare l’amore provato per lei. In particolare Eros sfruttò l’aiuto di Claudio Guidetti per la musica e di Adelio Cogliati per il testo. Era il 1996 quando uscì il brano che spopolò lungo lo Stivale. Fu il primo singolo estratto dall’album ‘Dove c’è musica’ che fu disponibile dal 13 maggio dello stesso anno.

Michelle commenta l’esibizione di ‘Più bella cosa’: “Audace Don Giuliano, perché è un pezzo molto difficile questo”

Non appena partono le note di ‘Più bella cosa’, la regia televisiva dello show va subito sul primo piano di Michelle che appare piuttosto sorpresa e stupita. Durante l’esibizione si lascia andare anche a un commento: “Audace Don Giuliano, perché è un pezzo molto difficile questo”. E chi meglio ne conosce le note se non lei che, tra l’altro, fu anche protagonista con Eros nella videoclip del brano quando uscì nel 1996.

La storia intensa vissuta da Eros e Michelle

All’epoca di ‘Più bella cosa’, Michelle ed Eros erano felicemente fidanzati. Un amore intenso che portò alla coppia un frutto d’amore che arrivò pochi mesi dopo l’uscita del celebre singolo: il 5 dicembre 1996 nacque Aurora. Il forte sentimento portò poi il cantante e la modella svizzera a sposarsi nel 1998. Il matrimonio durò 4 anni, naufragando nel 2002. Oggi Michelle è felice al fianco di Tomaso Trussardi mentre Ramazzotti è single, dopo che è giunto al capolinea il matrimonio con Marica Pellegrinelli. I due hanno annunciato la rottura lo scorso luglio. La bergamasca ha poi intrapreso una love story con l’imprenditore piemontese Charley Vezza.