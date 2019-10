Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, finita? La bufala, gesto della modella

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza si sono lasciati? La bufala, il gesto della modella per il fidanzato

Nelle scorse ore, sul web, qualche agenzia stampa si è avventurata in una ‘capriola’ gossippara scrivendo che Charley Vezza e Marica Pellegrinelli si fossero lasciati. Nulla di più falso. La bufala è stata presto smascherata da un gesto social dell’ex moglie di Eros Ramazzotti che continua a coltivare l’amore con l’imprenditore piemontese lontano dai riflettori. Una scelta ben precisa, che ha radici lontane. La modella bergamasca è infatti sempre stata gelosissima della sua privacy. Anche ai tempi in cui macinava amore con il cantante romano. Figuriamoci ora che la relazione è appena sbocciata. Ma torniamo alla bufala circolata di recente che avrebbe voluto Marica e Charley già separati.

Marica e il like strategico a Charley

Vezza recentemente ha pubblicato su Instagram un post in cui si è mostrato in una foto con due ragazze, baciandone una sul petto. L’istantanea è in bianco e nero ed è chiaramente una foto simpatica, di una festa. Nulla di compromettente. “Turn your passion into art (‘trasforma la tua passione in arte’, ndr)”, il commento dell’imprenditore piemontese all’istantanea. Insomma, nulla di che. Peccato che qualcuno abbia pensato che uno scatto simile fosse un chiaro segnale del naufragio della relazione tra Charley e Marica. Una bufala, anche perché proprio la Pellegrinelli ha piazzato un bel like sul post. Un gesto strategico che ha immediatamente spento le false voci emerse sulla possibile rottura della love story.

L’ex di Eros e l’imprenditore piemontese, un amore lontano dai riflettori: il motivo

Vezza e la modella pare che siano tutto tranne che in crisi. Il rapporto, continuano a coltivarlo nell’ombra. Ma attenzione: non perché ci sia qualcosa di ‘pericoloso’ da tenere segreto, da nascondere. Semplicemente per una scelta ben precisa, di vita. La Pellgrinelli stessa di recente ha invitato alcuni suoi fan a fare mente locale. “È così da dieci anni e non da pochi mesi”, ha rimarcato a proposito della sua riservatezza sulla sua vita sentimentale. E la stessa linea è condivisa da Vezza. Ecco spiegata l’allergia ai riflettori.