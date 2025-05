Michelle Hunziker: “Pace con Canalis” ma lei dice il contrario. Chi dice bugie?

Michelle Hunziker a ruota libera. La conduttrice svizzera è pronta a timonare l’Eurosivion Song Contest che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio. Presenterà, però, solamente la finale in onda sabato e non gli altri appuntamenti. Mediaset le ha infatti concesso una deroga soltanto per l’atto conclusivo dell’evento. Intervistata dal Corriere della Sera ha raccontato come si sta preparando, oltre a rivelare altre curiosità sulla sua vita privata. Ad esempio ha parlato del suo rapporto con l’ex marito Eros Ramazzotti e della pace (forse) fatta con Elisabetta Canalis.

La deroga Mediaset per condurre la finale dell’Eurovision

Capitolo Eurovision. Sono giorni intensissimi per la Hunziker che sta facendo la spola fra Milano e la Svizzera. “Finisco la diretta di “Striscia”, 4 ore di auto verso Basilea, prove e ritorno: è dura, ma lo sognavo da anni”, ha raccontato, spiegando poi che Mediaset le ha concesso una deroga e perché all’ESC non presenterà anche le semifinali: “Abbiamo evitato di andare in onda troppe volte contro me stessa”. La conduttrice ha rivelato che all’evento musicale europeo avrà un atteggiamento un po’ differente rispetto al solito in quanto è al “servizio di un contest serio e istituzionale”. Altrimenti detto? “Non vedrete la Michelle che ca**eggia”. Anche perché l’Eurovisione è una macchina perfetta in cui non si può sgarrare nemmeno di un secondo. Quindi, meno divagazioni e più ritmo.

In pubblico la si vede sempre in formissima e sorridente. Come fa? “Mi sono corazzata nella vita. Anche fisicamente… e mia mamma mi rimprovera: “sembri un uomo con quei muscoli”. È il riflesso di come vivo la vita: positiva in pubblico e pudica nel rivelare quando qualcosa non va. Sono dura, ma con gioia”.

La pace (forse) fatta con Elisabetta Canalis

Molti non sanno che tra la Hunziker e la Canalis ci fu del gelo per via di un’imitazione risalente al 2008 della showgirl sarda. Quest’ultima, nel programma Artù in onda su Rai Due, imitò Michelle. Una caricatura sull’eccesso di risate della svizzera. In alcuni sketch venivano prese di mira persone anziane. Sulla questione ebbe da ridire persino una parlamentare, l’allora senatrice Procaccini che minacciò un ricorso all’AgCom. C’è chi pensò che ad aver aizzato la senatrice fosse stata la Hunziker. Morale della favola? L’imitazione venne cancellata.

“Canalis pensava che fossi stata io a segarla, ma non sono così potente – commenta oggi la Hunziker -. Si era messa di mezzo la politica (la ex senatrice Procaccini minacciò un ricorso all’AgCom ndr): sembrava un errore mostrare una persona che maltratta anziani e clochard. Con Elisabetta ci siamo riappacificate: nella vita non ho rapporti in sospeso”.

Dunque è scoppiata la pace con la collega sarda? Hunziker dice di sì, nonostante Canalis, soltanto lo scorso dicembre, ospite a Belve, ha srotolato una versione ben differente della faccenda: “Sì, ho fatto un’imitazione di Michelle Hunziker in un programma, ma c’era un pizzico d’invidia nella mia imitazione. Ci rimase male, all’epoca non la prese benissimo… Non lo so neanche, non mi ha mai telefonato per farmi i complimenti”. Al netto di ciò, le due showgirl si sono chiarite giusto negli ultimi mesi oppure una delle due dice bugie.

Hunziker al concerto di Eros Ramazzotti ad Amsterdam

Oggi con l’ex marito Eros Ramazzotti va d’amore e d’accordo. Di recente qualcuno ha mormorato addirittura che ci fosse in corso un ritorno di fiamma. Nulla di tutto questo. Vero invece che il fatto che siano diventati nonni li ha uniti ancor più. Eros è il primo fan di Michelle e viceversa. Ecco perché a ottobre lei sarà sotto al palco durante la prima data del tour del musicista romano: “Con Eros i rapporti sono ottimi. Ho già prenotato tutto per la prima del suo tour ad Amsterdam in ottobre: sarò in prima fila”.