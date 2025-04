Michelle Hunziker e Stefano Rosso nuova coppia? Gesto sospetto

Da quando Michelle Hunziker si è separata da Tomaso Trussardi, il gossip non ha perso occasione di legarla a persone diverse. Nonostante il pettegolezzo, però, la conduttrice non si è mai persa d’animo ed ha continuato per la sua strada senza mai darsi per vinta. Per un lungo periodo è stata single, lei stessa ha ribadito più volte di volersi dedicare alla sua famiglia e al lavoro. Eppure, da qualche giorno è tornata al centro dei media per una presunta storia con l’imprenditore Stefano Rosso, ex fidanzato di Francesca Chillemi. E c’è di più: il flirt sarebbe stato presumibilmente confermato da un dettaglio rivelato da Diva e donna.

Il dettaglio sospetto: la foto di famiglia

Se fino a qualche giorno fa potevamo parlare di una supposizione, dopo la pubblicazione di una foto da parte di Diva e donna sui social e nella rivista in uscita questa settimana, non ci sarebbero più dubbi: Michelle Hunziker e Stefano Rosso sarebbero una nuova coppia. Lo scatto ha già fatto il giro del web e mostra i due presunti fidanzati che passeggiano con la figlia di lui. Un ritratto di famiglia, come pensano molti, visto che dall’immagine si evince molta intimità e empatia.

Stefano Rosso, da Chillemi a Hunziker: chi è l’imprenditore

Il nome di Stefano Rosso non è di certo nuovo. L’imprenditore è noto per essere stato fidanzato con l’attrice Francesca Chillemi con la quale ha anche una figlia, Rania. Non è un amante del gossip e, pertanto, preferisce mantenere la privacy sulla sua vita privata, nonostante l’amore lo abbia portato più volte al centro del pettegolezzo.

Si conoscono, invece, più dettagli sulla sua vita professionale. Classe 1979, è figlio di Renzo Rosso, fondatore del brand di moda Diesel. Nato in Italia, si è formato al Fashion Institute of Technology di New York, dove si è laureato in International Trade and Marketing. Dal 2005 è tornato ed ha ricoperto diversi ruoli come Brand Manager, Ceo e amministratore. Infatti, oltre ad essere impegnato nel mondo della moda, lo stesso in cui è nato, è stato anche amministratore delegato di Red Circle Investments, una società di investimento privata della famiglia Rosso, con focus sulle nuove tecnologie e startup. Inoltre, dal 2018, è presidente del club calcistico L.R. Vicenza.

Siamo tutti curiosi di conoscere la verità sul rapporto tra lui e Michelle Hunziker, una vicenda che sta suscitando grande interesse da un punto di vista mediatico. Tuttavia, almeno per il momento sembra che dovremo ancora attendere un po’ prima di saperne di più. Chissà se uno dei due confermerà o smentirà il flirt tanto chiacchierato?