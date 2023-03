Michelle Hunziker ha puntualizzato come stanno le cose con Eros Ramazzotti a seguito dell’ultimo caso mediatico creatosi intorno all’ex coppia. La conduttrice è finita recentemente al centro delle cronache rosa dopo la sua partecipazione al programma di Pio e Amedeo, “Felicissima sera“. Nella puntata andata in onda venerdì 24 marzo, la conduttrice è stata intervistata dai comici nel format “Che intervista che fa”, parodia di “Che Tempo Che Fa”, che ne hanno subito approfittato per chiederle del suo ex marito. Dopo il divorzio, i rapporti tra i due si erano abbastanza raffreddati ed erano circostanziati semplicemente alla figlia Aurora, ma, negli ultimi tempi, l’ex coppia è riuscita a consolidare una sorprendente amicizia, anche in vista del nipotino che sta per arrivare.

A tal proposito, Amedeo ha voluto chiedere a Michelle quale fosse il segreto di questa ritrovata complicità, dicendole: “Tu e Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?“. Al che, la Hunziker era stata inizialmente al gioco dicendo di si, per poi fare subito retromarcia: “Non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato“. Tuttavia, il gossip oramai era partito e la notizia è stata riportata da tutti i siti. Per questo, Michelle ha voluto mettere le cose in chiaro.

Michelle Hunziker si scaglia contro i titoli ‘clickbait’

Michelle si è scagliata contro i titoli ‘clickbait’ o ‘acchiappa like‘ che hanno divulgato la notizia che lei e il cantante romano avessero riesplorato il loro rapporto dopo il divorzio. Passati un paio di giorni dal misfatto, la showgirl svizzera ha preso in mano il suo profilo Instagram per spiegare bene la situazione e il perché avesse pronunciato quella frase in diretta. “È chiaro che io non è che sia così pir*a che se veramente ho avuto un rapporto intimo con uno dei miei due ex mariti, nella mia singletudine, lo vengo a dire in televisione. Era palesemente un gioco”, ha detto stizzita in una storia.

Le conseguenze di queste ‘fake news’ potrebbero creare anche dei diverbi all’interno dei nuclei familari e, per questo, Michelle ci ha tenuto particolarmente ad avvisare i suoi followers di fare attenzione a questi titoloni e a verificare la veridicità di certe notizie. “Non prendiamoci troppo sul serio, io continuerò a essere la persona ironica e autoironica che sono sempre stata“, ha infine concluso. Insomma, come aveva spiegato già nel programma di Canale 5, quella della Hunziker era semplice ironia. Giustamente, semmai avesse mai avuto un ‘ritorno di fiamma’ con l’ex marito ad un certo punto della sua vita, non lo avrebbe dichiarato in una prima serata televisiva.