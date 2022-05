Michelle Hunziker, nuova dedica pubblica a Eros: così si sono riavvicinati

La conduttrice svizzera ha scritto su Instagram dolci parole rivolte al suo ex marito in una giornata particolare: ecco il motivo

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, negli ultimi anni, si sono sicuramente avvicinati. Tra loro non c’è stato il tanto sperato ritorno di fiamma, ma c’è solo un rapporto solido di amicizia e di rispetto che si è consolidato nel tempo. Ciò è emerso soprattutto negli ultimi mesi, dopo la fine del matrimonio tra la svizzera e Tomaso Trussardi. Quest’ultimo, non è un segreto, non ha mai nutrito grande simpatia verso il cantante. Ecco perché “Mich” ha fatto una dolce dedica al suo primo marito.

Michelle Hunziker, nella serata di ieri 22 maggio 2022, ha pubblicato un post Instagram che non è passato inosservato. La showgirl 45enne negli ultimi giorni ha ampiamente documentato ai suoi followers il suo percorso alle prese con il Karate Kyokushinkai, disciplina che ha voluto intraprendere da qualche mese. Proprio ieri è stato il momento, per la svizzera, di svolgere l’esame di cintura a Bologna.

La conduttrice ha preso davvero seriamente la faccenda, impegnandosi moltissimo e mettendo anima e corpo nella disciplina. La 45enne ha raccontato di aver ottenuto due cinture in mezzo in più rispetto a quella che pensava di raggiungere. La Hunziker, emozionata, dopo la lunga giornata ha affidato le sue riflessioni a Instagram. Qui ha spiegato di essere davvero felice e soddisfatta: “Rimettersi in gioco, senza indugiare… andando in contro a fatica, studio, dolore e dedizione… per poi vivere emozioni di questa portata… ne vale davvero la pena”, ha scritto.

La conduttrice ha approfittato per ringraziare la federazione italiana A.I.K.K. e tutti coloro che le sono state accanto in questo percorso, primo fra tutti proprio Eros Ramazzotti. Ciò che salta all’occhio nel lungo pensiero redatto dalla conduttrice è proprio la dedica al suo ex marito.

“Ringrazio Eros Ramazzotti per avermi fatto conoscere la mia Senpai Simona e Senpai Luigi che mi hanno fatto letteralmente innamorare di questa disciplina”.

Lo scorso gennaio 2022 è stato lo stesso Ramazzotti che, al settimanale OGGI, ha detto di aver consigliato alla sua ex moglie di praticare questa disciplina in modo da scaricare le energie negative e lo stress scaturito dalla separazione da Tomaso Trussardi, annunciata proprio 4 mesi fa. La Hunziker ha subito accolto il consiglio del padre della sua primogenita Aurora entrando nel mondo del Karate Kyokushinkai con dedizione. Si è trattato, a quanto pare, di un suggerimento azzeccatissimo.

In quell’occasione Ramazzotti ha smentito categoricamente le voci di ritorno di fiamma, dimostrando però di essere comunque vicino alla 45enne con la quale, oggi, sembra essere in ottimi rapporti. A febbraio 2022 il cantante 58enne è stato anche ospite di una puntata del one woman show di Michelle, Michelle Impossible. La sua apparizione ha fatto scalpore in quanto, tra i due ex coniugi, è addirittura scappato un bacio a stampo.