Michelle Hunziker, quanto manca Aurora Ramazzotti: effetto nostalgia

Michelle Hunziker, quanto manca Aurora Ramazzotti: la conduttrice nostalgica, la figlia risponde

La quarantena non ha solo provocato danni ai rapporti familiari. Quelli forti e sani si sono ulteriormente rinvigoriti. Ad esempio Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti – nata dalla relazione della conduttrice con il cantante Eros Ramazzotti – si sono vissute come non mai. E ora che pian piano si sta tornando alla normalità, e mamma e figlia stanno ricominciando ad avere ognuna le proprie consuetudini, si è fatto vivo l’effetto nostalgia. L’elvetica ne ha parlato via social, rivolgendo un vero e proprio appello alla sua primogenita e confidando che, dopotutto, nonostante il periodo drammatico del lockdown, c’è stato del positivo, almeno a livello familiare.

Michelle chiama, Aurora risponde: “Torno presto mammotta”

“Miss you… dopo questi mesi passati insieme con grande intensità la casa è vuota senza di te Pupi… tornaaaaaaaaaaaaaa!”, ha scritto Michelle sul proprio profilo Instagram, pubblicando una tenera foto in cui abbraccia Aurora sorridente. Pronta la risposta di quest’ultima: “Torno presto mammotta”. Ricordiamo che la Ramazzotti ha un legame molto profondo con la madre. Stesso discorso vale per babbo Eros con il quale è altrettanto unita. A commentare l’appello della Hunziker è stata anche Elisabetta Gregoraci. “Che belle che siete”, la chiosa dell’ex moglie di Flavio Briatore. Nel frattempo, si sono placati i gossip degli ultimi giorni che hanno investito Michelle. Tanto per cambiare – sarà accaduto almeno una decina di volte negli ultimi due anni – si è diffusa la voce che starebbe aspettando il quarto figlio. Insomma, qualcuno, che ha un nome e un cognome bene precisi (Jonathan Kashanian), ha dichiarato di aver appreso la news da fonti sicure ma…

Le voci della quarta gravidanza di Michelle Hunziker: gossip infondato

Lo spiffero di Jonathan, divulgato durante la sua rubrica a Detto Fatto (Rai Due) non ha trovato alcuna conferma. Anzi si è beccato una bella smentita dalla diretta interessata che a Striscia la Notizia, imbeccata da Gerry Scotti, ha detto di non essere in dolce attesa. Le parole di Michelle sono arrivate con garbo, simpatia e gentilezza. Ma, di fatto, hanno smentito il chiacchiericcio fatto trapelare da Kashanian. Dall’altro lato, la Hunziker, come di recente spiegato a Repubblica, non esclude che in futuro potrebbe diventare nuovamente mamma. Attualmente però il pancino può attendere.