Michelle Hunziker, l’abito strega a All Together Now: marca e prezzo

Michelle Hunziker, nel corso della seconda puntata di All Together Now, ha sfoggiato un lungo e raffinato abito da sera. Eleganza e stile per la conduttrice elvetica che ha sfoderato un tubino aderente senza spalline, impreziosito sul retro da un profondo spacco. Scelta azzeccata che ha dato risalto al suo sinuoso fisico. Ma di che vestito stiamo parlando precisamente? Trattasi, come ha reso noto il profilo Instagram Closet Italy – canale esperto d’abbigliamento dei vip -, di un abito del brand TOPTREND. Prezzo? La chicca costa 307,50 euro.

Michelle Hunziker indossa TOPTREND a All Together Now: i dettagli relativi al brand

TOPTREND è un marchio che è stato fondato nel 2015 e si è velocemente ritagliato un posto importante nel mondo della moda internazionale. Chi opera per il brand assicura che il segreto del successo di TOPTREND nel settore dell’abbigliamento è da ricercare nella cura di ogni minimo dettaglio e nel sapiente lavoro degli esperti artigiani nell’Atelier italiana.

Punto forte del brand è la dettagliata realizzazione dei ricami, la raffinatezza degli elaborati intrecci e la delicatezza di una profusione di cuciture. L’azienda è particolarmente concentrata sulla sfera femminile ed è impegnata a dare una risposta convincente alle esigenze fashion dell’universo rosa indipendente, autonomo e forte.

Michelle Hunziker tra carriera e amore

Anche quest’anno Michelle sarà protagonista della stagione del piccolo schermo italiano. Dopo All Together Now la ritroveremo a Striscia la Notizia. Anche in amore tutto procede a vele spiegate: con il marito Tomaso Trussardi il sentimento è solido. Ottimi rapporti anche con l’ex storico Eros Ramazzotti.

Nei giorni scorsi, a testimonianza che con il cantante romano è rimasto del forte affetto e della profonda stima dopo la fine del matrimonio, sui social ha fatto capolino una fotografia proprio della Hunziker e Ramazzotti, che si sono trovati per un pranzo assieme alla figlia Aurora che stravede sia per mamma Michelle sia per papà Eros.

A proposito di Eros, al momento è ancora single: dopo la fine dell’amore con Marica Pellegrinelli, nessun legame importante amoroso intrecciato dall’artista capitolino.