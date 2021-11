Michelle Hunziker è all’apice della sua carriera. La solare 44enne è ormai un’affermata conduttrice televisiva ed una vera e propria icona di stile, mantenendo comunque un’aura di semplicità attorno a sé. La Hunziker, svizzera con cittadinanza italiana, è attualmente al timone della quarta edizione di “All Together Now”, programma in onda ogni domenica in prima serata su Canale 5 che le sta dando grandi soddisfazioni. Intervistata agli irriverenti microfoni de “Le Iene” l’ex moglie di Eros Ramazzotti si è raccontata attraverso vari aneddoti con la spontaneità che la contraddistingue da sempre.

Nella puntata de “Le Iene” del 5 novembre 2021 è andata in onda una frizzante breve intervista botta e risposta con Michelle Hunziker. La showgirl, che ha sfoggiato il suo nuovo taglio di capelli di cui dice di non essersi assolutamente pentita, ha ripercorso varie tappe della sua carriera e della sua vita privata.

Michelle Hunziker, un passato difficile

La conduttrice elvetica, che di recente ha svelato di aver contratto il Covid, ha risposto a moltissime domande spinose. All’inizio ha ricordato i momenti chiave della sua vita partendo dall’infanzia fino ai primi passi nel mondo dello spettacolo. Michelle proviene da una situazione familiare alquanto difficile. Il padre era alcolizzato e la madre non era mai presente in casa a causa del lavoro. Poi, a 17 anni, l’attuale moglie di Tomaso Trussardi ha raggiunto la popolarità apparendo in una celebre pubblicità di intimo femminile che, ha spiegato, le è servita a pagarsi l’affitto per 5 mesi. La Hunziker ha poi svelato scherzosamente che il programma peggiore al quale ha preso parte è stato “Tacchi a spillo”, andato in onda nel 2001 e chiuso dopo poche puntate tra feroci critiche.

Riguardo al mondo dello spettacolo, che la Hunziker bazzica ormai da più di 20 anni, la conduttrice ha rivelato che è capitato che le offrissero della cocaina, affermando che “è ovunque”.

“Quando facevo la modella girava nelle discoteche. Ma guarda che la cocaina gira dappertutto.”

La conversazione si è poi spostata sul periodo più nero della vita della 44enne. Quest’ultima, infatti, è stata vittima di una setta per 5 lunghi anni, convinta di essere in un cammino spirituale. Ecco le parole di Michelle:

“Quando tu hai una fragilità ci sono questi loschi personaggi che sono addestrati ad accalappiare la tua attenzione. Ti ricattano con l’affetto e con l’amore. Ci cadi anche se sei molto intelligente. Molta più gente di quello che pensate è purtroppo schiava di questi manipolatori.”

La conduttrice, mamma di Aurora Ramazzotti, ha spiegato che negli anni in cui faceva parte della setta ha perso soldi ma soprattutto tempo prezioso da trascorrere con la madre, con l’ex marito e con la figlia. Riguardo a questi ultimi la Hunziker ha affermato che “non è dato sapere” se sarebbe ancora legata al cantante se non fosse stata manipolata dalla setta e che Aurora, all’epoca una bambina, “avvertiva il suo disagio” anche se non capiva cosa stesse succedendo. In ogni caso dice di non essere arrabbiata con nessuno e di aver superato l’accaduto.

Hunziker e i piani per il futuro: “Pronta a diventare nonna”

La radiosa conduttrice di “All Together Now” ha detto che il programma, che vede come giudici J-Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga, le sta letteralmente “riempiendo il cuore”. Il suo presente appare assolutamente roseo. La Hunziker ha svelato quali sono, secondo lei, i piaceri della vita:

“Non ho paura di invecchiare. Non me ne frega niente e amo la vita. Mi piace fare sport, mangiare bene, fare bene l’amore, bersi un bel bicchiere di vino”.

In quanto al futuro Michelle ha detto che una conduttrice che la sostituirebbe con successo potrebbe essere proprio sua figlia, se qualcuno credesse in lei. Alle ragazze che vorrebbero intraprendere una carriera simile alla sua ha suggerito di non cedere mai a ricatti o a compromessi.

La Hunziker ha anche ammesso che tra 20 anni non pensa di fare ancora questo mestiere. Più che altro adorerebbe diventare nonna, anche se per ora i figli non sono nei piani della 24enne Aurora.

“Io adorerei, lei lo sa. Io vorrei essere una nonna giovane. Deve mettersi l’anima in pace perché io in sala parto ci sarò.”

Al termine dell’intervista non è mancato il commento della Hunziker sullo stop del Ddl Zan, spiegando quali sono stati, secondo lei, i motivi: