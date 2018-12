Michelle Hunziker, incubo finito: le misure applicate al suo stalker. L’uomo aveva addirittura contattato il Gabibbo di Striscia. I dettagli della vicenda

Nella mattinata odierna (13 dicembre 2018), al 37enne italiano di Fornovo San Giovanni – stalker che per diverso tempo ha infastidito Michelle Hunziker – è stata notificata dai carabinieri di Caravaggio (Bergamo) una misura di sicurezza personale provvisoria della libertà vigilata. L’uomo, imputato davanti al tribunale di Milano per stalking, era sotto indagine per le vicende risalenti all’autunno del 2016 e commesse contro la moglie di Tomaso Trussardi. La news è stata diramata dal giornale locale L’Eco di Bergamo, che ha riportato i dettagli di quanto accaduto ai danni della conduttrice.

I dettagli sulla vicenda dello stalker della conduttrice Michelle Hunizker

“In particolare, il bergamasco avrebbe inviato diverse email al Gabibbo della trasmissione Striscia la Notizia, con allegate foto di donne svestite e di un coltello”, scrive la testata giornalistica orobica. La situazione si è fatta pericolosa, “ingenerando uno stato d’ansia nei confronti della conduttrice, che già in passato aveva subito atti persecutori da parte di altre persone.” L’aver utilizzato – si legge sempre su L’Eco di Bergamo – mezzi informatici e telematici ha costituito un’aggravante”. Da qui il motivo delle misure che da oggi saranno applicate allo stalker. Cioè la libertà vigilata, ma anche l’obbligo di cura in una struttura sanitaria. Già in passato l’uomo era stato destinata a provvedimenti sanitari per i suoi evidenti problemi psicofisici. Tuttavia una perizia aveva accertato la sua capacità di intendere e di volere.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, voglia di un altro figlio

L’incubo dello stalker è finito ed ora Michelle Hunziker può continuare a coltivare serenamente gli impegni professionali e quelli familiari. La presentatrice è sempre innamoratissima di Tomaso Trussardi tanto che la coppia, a breve, potrebbe allargare la famiglia. La stessa conduttrice infatti ha palesato la voglia di diventare madre per la quarta volta (una figlia avuta da Eros Ramazzotti e due dall’attuale compagno). E pare che anche al marito la questione non dispiaccia. A breve l’annuncio?