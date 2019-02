Michelle Hunziker è incinta? Porta la dentiera? Parla la conduttrice

View this post on Instagram

Ma ciao! Stamattina ho appreso da varie testate di essere portatrice di una splendida dentiera! 🤣 Allo “specialista” (si salvi chi può) che avrebbe esaminato la mia arcata superiore, dico: ”mi sento molto lusingata che lei ritenga troppo perfetta la mia dentatura per essere vera, ma le dico anche che ci tengo moltissimo ai miei denti! 🤣 Mia nonna un giorno mi disse: “piccola ricordati di curarti sempre i denti e te li porterai così come sono fino alla fine dei tuoi giorni!” La Forma è sicuramente genetica, ma la cura da noi in svizzera 🇨🇭 parte dalle elementari. Ogni mese veniva a scuola un dentista che ci insegnava a lavarli bene e ci facevano la cura al fluoro. Per un ora non si poteva ne mangiare ne bere, ma grazie a questo trattamento io oggi non ho mai avuto nessun tipo di problema ai denti! Non salto un l’igiene dentale neanche se cascasse il mondo e le mie figlie hanno dei sorrisi perfetti, perché dedico moltissimo tempo a insegnare a loro l’importanza di curarsi la bocca! Comunque mi sono fatta davvero una bella risata a leggere questa notizia… con i miei denti vero ovviamente!!! 🤣🤣🤣 adoro!!! Buona giornata a tutti (anche allo “specialista”) Hahahahahaha ❤️❤️❤️❤️ . #lol #fakenews #bufale #smile