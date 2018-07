Michelle Hunziker incinta? Il gesto sospetto di Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker incinta? Il gesto sospetto

Da tempo si ipotizza una presunta quarta gravidanza di Michelle Hunziker. Per lei sarebbe il terzo figlio da Tomaso Trussardi. Conferme, smentite e ancora pettegolezzi e di nuovo smentite. Stavolta è il settimanale Nuovo a lanciare la bomba, pubblicando alcune immagini sospette in cui lei è sorridente e la sua dolce metà le tocca la pancia. Forse sta arrivando davvero un nuovo erede? O forse si trattava solamente di un gesto romantico senza un doppio fine? I due si trovano insieme in vacanza a Milano Marittima, ma al momento ancora non hanno commentato questo scoop.

Michelle Hunziker incinta: arriverà la smentita?

Anche qualche mese fa, prima della sua partecipazione al Festival di Sanremo, si parlava di un pancino sospetto. Notizia poi smentita dalla diretta interessata attraverso le pagine del settimanale Chi. “Confermo che dopo il Festival vorrei un altro figlio, ma mi fa ridere il fatto che appena ho detto che avrei ‘riaperto il cantiere’ subito hanno scritto che sono incinta. Ma che diamine, date tempo al povero Tomaso Trussardi di fare il suo lavoro”. La voglia c’è, eppure il momento ancora non sembra essere arrivato. Addirittura lei avrebbe già scelto il nome, ma non ha voluto rivelarlo per scaramanzia.

Michelle Hunziker incinta: gli ultimi aggiornamenti

Proprio qualche settimana fa alcune foto pubblicate sui social network hanno fatto ipotizzare una gravidanza. Tanti i fan che le hanno fatto domande sul suo profilo Instagram, ma lei ha negato assolutamente. “Buongiorno a tutti, io sono super felice di questo affetto che la stampa mi dà e che mi vogliono vedere sempre incinta. Anche perché io non ho mai nascosto che ne vorrei fare un altro (di figlio). Ma purtroppo devo dirvi che non sono incinta […] Certe volte la sera prima uno mangia un po’ pesante oppure che ne so, ci sono delle volte che uno non è proprio piatto. Però non sono incinta […] Comunque prometto solennemente che se dovessi rimanere incinta sarei così felice da volerlo condividere con tutto il mondo appena possibile”. Magari sta solo aspettando il momento giusto per confessarlo a tutti?