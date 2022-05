Michelle Hunziker gela il gossip e Angiolini: “Single”. E in tv raddoppia

Michelle Hunziker a che gioco sta giocando? Il magazine Oggi, con uno “spiffero” firmato dal giornalista Alberto Dandolo, ha raccontato che la conduttrice svizzera, che da mesi viene paparazzata al fianco del medico ed ex gieffino Giovanni Angiolini, si dichiara “single” alle persone a lei più vicine. Ma come? Le fotografie “rubate” che l’hanno immortalata con il sardo ad Alghero, a Milano e persino a Parigi sono scatti di due semplici amici? Difficile: più probabile che per il momento Michelle non voglia sbilanciarsi con proclami, considerando il rapporto con Angiolini una frequentazione che non ha ancora raggiunto quello stadio che la fa sentire “impegnata”.

Capitolo televisivo: sempre il magazine Oggi rende noto che Mediaset l’ha ulteriormente promossa. Il suo one woman show Michelle Impossible, che è andato in onda in prime time su Canale Cinque qualche mese fa ottenendo buoni risultati in termini di share e ascolti, è parecchio piaciuto ai piani alti di Cologno Monzese. Da qui la decisione di riproporlo nella prossima stagione tv, addirittura con più puntate da mettere in cantiere. Dandolo ha spiegato che le registrazioni dovrebbero essere effettuate in autunno e che il programma vedrà la luce sul piccolo schermo (naturalmente su Canale Cinque), all’inizio del 2023.

Michelle Hunziker tra tv e gossip

La Hunziker sarà poi riconfermatissima dietro al bancone di Striscia la Notizia. Nel tg satirico di Antonio Ricci tornerà al fianco di Gerry Scotti con il quale da anni forma un’accoppiata vincente. Tornando alla sua situazione sentimentale, come già accennato, la conduttrice svizzera, da quando ha visto naufragare il matrimonio con Tomaso Trussardi, non ha spiaccicato una parola. Zero commenti sulle paparazzate con Angiolini. Ha invece più volte detto di aver recuperato un ottimo rapporto d’amicizia con Eros Ramazzotti, il suo primo ‘storico’ ex marito.

Tra i due c’è un forte legame di stima e affetto. Chi, tra i fan, sognava un clamoroso ritorno di fiamma è però rimasto a bocca asciutta. Non ci sarà alcuna “renunion”: sia Michelle sia Eros hanno escluso categoricamente un simile scenario.