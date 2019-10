Michelle Hunziker spunta col fratello ‘nascosto’ e lo presenta: “Harold”

Michelle Hunziker, a sorpresa, spunta con il fratello ‘nascosto’ e lo presenta: “Questo è Harold”

Michelle Hunziker, “vi presento mio fratello, questo è Harold”. La conduttrice di origini svizzere è volata a Ginevra per l’apertura del nuovo locale del fratello ‘nascosto’. Eh sì, perché con Harold, la moglie di Tomaso Trussardi praticamente non si è mai mostrata in pubblico. Non perché ci siano delle frizioni, ma semplicemente perché lui è poco social. Oggi però c’è stato uno strappo alla regola, per una bella occasione: l’inizio di una nuova avventura professionale per il manager che proprio in queste ore sta inaugurando il primo ristorante “Panino Giusto” a Ginevra, dove c’è anche mamma Hunziker, Ineke.

Michelle Hunziker presenta Harold al pubblico: “Stasera mi sembrava una buona occasione per presentarti al pubblico”,

“Questo è mio fratello. Non stiamo quasi mai insieme! I miei followers credo che non ti abbiano quasi mai visto! Ma stasera mi sembrava una buona occasione per presentarti al pubblico”, ha esordito Michelle tra le sue Instagram Stories. Al suo fianco ecco Harold, la cui somiglianza con la sorella è alquanto evidente. “Mio fratello ha fatto una scelta estremamente coraggiosa – ha raccontato la conduttrice – Ha lavorato per 27 anni per McDonald’s e ora…”. Harold le ha fatto eco: “Sì, è vero, poi ho fatto 5 anni in Italia come Ceo e poi sono tornato in Svizzera, riprendendo il mercato svizzero di McDonald’s”. Tuttavia, il manager ha sentito il bisogno di nuovi stimoli e ha deciso di provare a battere un nuovo sentiero. Scelta assai ben vista da Michelle.

Il fratello della Hunziker si rimette in gioco

“Non è facile rimettersi completamente in gioco… Speriamo che sia un’avventura che vada ben oltre Ginevra”, ha concluso il manager, ricevendo i complimenti di Michelle. Ricordiamo che la Hunziker e Harold hanno anche un altro fratello, Andrea, nato da una relazione parallela del padre. L’uomo, ormai adulto, ha contattato i fratelli con cui ha cercato di instaurare un rapporto. Per diverso tempo la Hunziker ha frequentato Andrea, finché è accaduto qualcosa (non è dato sapere cosa) che li ha divisi, spingendo la conduttrice a interrompere i rapporti con lui.