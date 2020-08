Michelle Hunziker ha replicato all’ultima polemica che la vede protagonista. La conduttrice svizzera è finita al centro della bufera per via di una foto condivisa sul suo account Instagram. Uno scatto che la immortala insieme alla figlia Aurora Ramazzotti sulla famosa Scala dei Turchi in Sicilia. Una immagine che ha fatto rumore perché l’imponente parete rocciosa è chiusa al pubblico per pericolo crolli. Sono previste pene severe per chi oltrepassa divieti e transenne… Eppure la padrona di casa di All Together Now è riuscita con facilità a regalarsi un selfie con la primogenita Aurora. Tanto è bastato per scatenare le critiche, che sono state tutte negative nei confronti della bionda presentatrice. La signora Trussardi, dunque, è tornata sui social network per chiarire la sua posizione, affermando di non conoscere alcun divieto in merito e aver quindi agito in buona fede.

Michelle Hunziker spiega perché ha fatto la foto alla Scala dei Turchi con la figlia Aurora

“Assolutamente in buona fede, arrivando dal mare con una persona locale, la quale ci dava indicazioni, ci siamo attenuti tutti alle regole stando al di là della recinzione, la quale delimita in maniera evidente l’area sequestrata della scala dei turchi”, ha raccontato Michelle Hunziker su Instagram all’indomani della bufera che si è scatenata per via della sua foto alla Scala dei Turchi. “Solo ora ho appreso che l’intera area è sottoposta ad un’ordinanza di interdizione per rischio frane. Venendo da mare non ci sono cartelli visibili che indicano tale divieto. Comunque colgo quest’occasione per sottolineare l’importanza di quest’ordinanza! La Scala dei Turchi è meravigliosa, andate a vederla tutti dal mare o dalla spiaggia. Un bacio grande dalla sottoscritta che alla fine fa volentieri da faro alle problematiche burocratiche!“, ha aggiunto. Nessun commento da parte di Aurora Ramazzotti, che si è limitata a condividere il post della madre.

Perché è famosa la Scala dei Turchi in Sicilia

La Scala dei Turchi è una falesia bianca a strapiombo sul mare che si trova lungo la costa di Agrigento. È uno dei posti più belli da visitare in Sicilia. È un paradiso naturale plasmato dall’incessante lavoro del mare e del vento. Si trova a Realmonte, in provincia di Agrigento, e protegge alcune tra le più belle spiagge della Sicilia. È costituita da una roccia sedimentaria di natura calcarea ed argillosa, la marna, dal caratteristico colore bianco. Il suo nome è legato alla leggenda secondo cui il luogo era il riparo dei pirati turchi che salivano i gradoni nella roccia per depredare i luoghi lungo la costa. La tipica forma a scalinata è dovuta al processo di erosione causato da acqua e vento. La Scala dei Turchi è diventata famosa in tutto il mondo anche grazie ad Andrea Camilleri, che l’ha magistralmente raccontate nel libro La prima indagine di Montalbano. Da febbraio 2020 la Procura di Agrigento ha chiuso tutti gli accessi alla Scala per pericolo crolli.