Uno degli storici amici del cantante romano, sportivo di professione, racconta come la disciplina asiatica ha unito la coppia in passato

Il rapporto che c’è oggi fra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, è cosa nota, è molto amichevole e complice. Nonostante siano passati anni dal divorzio e nonostante i due si siano costruiti le rispettive famiglie in parallelo, contrariamente a molte altre coppie dello spettacolo italiano sono rimasti in ottimi rapporti, al punto tale che Eros Ramazzotti ha anche invitato la bella Michelle come ospite d’onore del suo ultimo video musicale, quello che accompagna il singolo Ama.

Forse non tutti sanno, però, che ad aver unito ancor di più il rapporto in passato è stata anche una passione in comune: quella per il karate. A parlarci del modo in cui questa disciplina sportiva è riuscita ad unire (in amicizia, beninteso) Michelle e Eros è stato nelle scorse ore il loro maestro Luigi Passamonte, che ha concesso un’intervista esclusiva al Corriere.

Il senpai (questo il nome tecnico di tale figura sportiva) ha rivelato di aver iniziato a lavorare con Eros Ramazzotti al Kyokushinkai karate (una specialità di nicchia di tale disciplina) a partire dal 2019. Ramazzotti stava andando alla ricerca di una nuova spiritualità e dopo un incontro fortuito con Passamonte, che lavorava nell’ambito della sicurezza dei suoi concerti, ha avuto una specie di rivelazione.

Parlando di come è riuscito a conquistare il cuore di Ramazzotti, lo sportivo e suo mentore ha raccontato:

“Innanzitutto lui ha conquistato noi, perché non mi era capitato di trovare una persona così disponibile. Eros ha apprezzato la spiritualità del kyokushinkai: in tv, con Michelle, disse che grazie a noi era diventato una persona migliore. Mi sono commosso. E poi adesso sul palco si muove molto meglio: ha svolto un lavoro duro, prima giornaliero, ora selezionato.”

Forse nessuno se lo sarebbe aspettato, ma Michelle Hunziker è diventata fra i due quella più appassionata. In breve tempo, la conduttrice svizzera è andata avanti con lo studio della disciplina a tal punto di essere riuscita a diventare cintura blu dopo un difficile esame. Commentando l’esperienza della Hunziker in questa disciplina, Passamonte ha aggiunto:

“Su input di Eros: è successo dopo il lockdown, lei aveva bisogno di sentirsi più sicura dopo aver avuto qualche problema di stalking. La sua applicazione è stata eccezionale: le devo dire che, se non avesse lavorato in tv, avrebbe potuto fare l’atleta senza problemi.”

La motivazione, dunque, Michelle Hunziker ce l’ha avuta proprio alla luce di quella brutta vicenda personale che l’aveva coinvolta anni fa, ma che oggi fa fortunatamente parte del passato. A quanto pare, fin da subito la presentatrice e modella si è dimostrata una vera forza della natura, forse persino di più dell’ex marito che l’aveva introdotta a questa disciplina. A proposito, Passamonte ha aggiunto:

“Michelle è dolcissima, ma ha un fisico granitico: spinge forte negli allenamenti, l’ho vista sollevare anche un quintale, il livello è alto e Simona la segue ovunque, anche al mare nella mia Sicilia.”

Stando a quanto riferito dal senpai, Michelle Hunziker sarebbe oggi persino pronta ad un incontro vero. Chi lo sa che la stessa motivazione non possa coinvolgere a questo punto anche la figlia della coppia, Aurora.