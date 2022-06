Aurora Ramazzotti e Hunziker pazze di Eros: arriva la reazione di Trussardi

Da quando Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno annunciato la separazione, nella vita della conduttrice elvetica è rispuntato il suo primo ex marito. Non uno qualunque, bensì Eros Ramazzotti. Nessun ritorno di fiamma – anche perché la svizzera sta frequentando Giovanni Angiolini – ma un legame d’affetto che ha ripreso prepotentemente quota. Il cantante romano ha persino voluto l’ex e la figlia avuta da lei, Aurora, nel nuovo videoclip di ‘Ama‘. Michelle ha risposto presente, condendo il tutto con parole al miele per l’artista capitolino: “L’amore è cambiato ma è sempre amore”.

A ciò si aggiungono le recenti dichiarazioni rilasciate da Aurora Ramazzotti al Corriere della Sera. La giovane conduttrice ha spiegato nel dettaglio come i suoi genitori abbiano ripreso a parlarsi nell’ultimo anno, vale a dire da quando Michelle e Trussardi hanno deciso di dirsi addio.

Nel corso della chiacchierata con il quotidiano di via Solferino, Aurora non ha mai pronunciato il nome di Tomaso e non vi ha fatto esplicito riferimento. Se però uno più uno fa due, si capisce in fretta che dietro al fatto, per lei positivo, che Eros e mamma Hunziker abbiano ricominciato ad avere rapporti confidenziali, ci sta proprio la separazione da Trussardi. Senza troppo girarci attorno, la domanda che molti si sono posti è la seguente: Tomaso era un ostacolo alla ricucitura del legame tra Michelle ed Eros?

D’altra parte una miriade di indizi spinge a pensare che la Hunziker si sia sentita frenata nell’avere contatti con Eros negli anni passati, quelli del matrimonio con Trussardi. Basti pensare che pochi mesi dopo la separazione la Hunziker era in prima serata su Canale Cinque con ‘Michelle Impossibile’ e duettava proprio con Ramazzotti, con tanto di parole zuccherose sul tempo che fu.

La mossa fu letta da alcuni esperti di gossip come un colpo basso indirizzato a Tomaso, che solo pochi giorni prima aveva tuonato su Ramazzotti, affermando che la sua presenza nella vita della Hunziker e di Aurora avrebbe dovuto essere più frequente negli anni passati.

Tomaso Trussardi e quell’invito al silenzio…

Nelle scorse ore, dopo cioè che Michelle ha celebrato la nuova forma di “amore” provato per Ramazzotti e dopo che Aurora ha sottolineato che “molte cose sono cambiate nell’ultimo anno”, Tomaso ha fatto campeggiare una Story Instagram. Story che ha tutto il sapore di una replica piccata nei confronti delle ultime esternazioni del trio Michelle-Aurora-Eros. Prendendo a prestito un passaggio del brano ‘Miserere’ di Zucchero e Pavarotti, il bergamasco ha chiosato: “A volte la miglior musica è il silenzio, diciamo”.

Come parafrasare tale commento? Da quando il suo matrimonio si è concluso, Trussardi è stato alla larghissima dal gossip. Ha rilasciato giusto un paio di interviste per chiarire alcune situazioni; dopodiché ha gestito il suo privato con estrema riservatezza, nel silenzio appunto. Pensare che non abbia digerito i continui messaggi zuccherosi tra Michelle ed Eros non è azzardato, così come non è azzardato credere che la Story Instagram sia proprio indirizzata proprio a loro. ‘A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca’, diceva un tale…