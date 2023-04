La ex coppia si è mostrata questo pomeriggio su Instagram per la prima volta insieme al suo nipotino Cesare Augusto

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si sono mostrati questo pomeriggio insieme, felici, in un tenero scatto pubblicato sul profilo social della conduttrice, per la prima volta (pubblicamente) insieme al loro primo nipotino, il piccolo Cesare Augusto. Il figlio primogenito di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è al centro di questo adorabile quadretto, familiare, “intento” a riposare e godersi le coccole del nonno, mentre la nonna gli bacia teneramente la testa.

Tanto è bastato per i fan della coppia, davvero irriducibili, per andare in brodo di giuggiole. Sono in tanti sotto al post condiviso da Michelle a scrivere ai due frasi come “Voi lo sapete che noi continuiamo a sognare che tornate insieme”, o ancora “anche se non tornerete più insieme o magari si chissà…ci fate sempre sognare quando siete insieme”. Ovviamente, non c’è possibilità di alcun ritorno di fiamma, visto e considerato che la ex coppia, pur in ottimi rapporti, ha tutt’altri progetti.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Michelle Hunziker si porta ancora dietro i recenti strascichi della fine della sua storia con il secondo marito Tomaso Trussardi, con cui però ha passato molto tempo anche in questi ultimi, complessi mesi. Almeno per il momento, non sembra esserci per lei nessun nuovo uomo all’orizzonte (tantomeno, ovvviamente, l’ex marito Ramazzotti). Il cantante di Un’emozione per sempre, al contrario, sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro con la sua nuova fidanzata, Dalila.

Dopo la fine del suo secondo matrimonio con Marica Pellegrinelli, l’artista romano ha ritrovato il vero amore al fianco di questa ragazza di Milano, classe 1989, laureata presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in Economia e Gestione dei Beni Culturali e dello Spettacolo. La relazione, tra l’altro, ha trovato pure la benedizione della stessa Michelle Hunziker, che in tempi non sospetti ha dichiarato senza troppi giri di parole “Sì, si è fidanzato” parlando del primo ex marito e della sua nuova fiamma.

Proprio di recente, tra l’altro, Michelle Hunziker si è trovata costretta a fare ulteriore chiarezza rispetto ai suoi rapporti con Eros. Presa in contropiede da Pio e Amedeo a Felicissima sera, lei ha ovviamente negato tutto. Giorni dopo, alla luce di una serie di titoli clickbait apparsi online, la conduttrice elvetica ha poi rincarato la dose, precisando: