Sarebbe ufficialmente tornato il sereno tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. A farlo sapere il settimanale Chi, che pubblica le foto della coppia riunita in occasione del compleanno della figlia Sole. Da settimane la conduttrice svizzera stava provando a riconquistare l’ex marito ma invano. L’imprenditore, dopo le foto bollenti della liaison con Giovanni Angiolini, sarebbe stato irremovibile per un lungo periodo. Poi avrebbe capito di amare ancora la presentatrice di Striscia la notizia e per questo avrebbe optato per una seconda chance.

Tomaso Trussardi, come racconta la rivista diretta da Alfonso Signorini, avrebbe però imposto delle regole, delle condizioni, alla moglie ritrovata e da anni al centro della cronaca rosa. Bocche cucite, stop ai servizi posati per i giornali e alle interviste in tv. Il marito di Michelle Hunziker pretenderebbe concretezza dei sentimenti e un rapporto vero, dentro e fuori casa. Limiti che la madre di Aurora Ramazzotti avrebbe accettato volentieri, certa di quello che davvero prova per il suo Tomaso e pronta a fare di tutto per riunire la famiglia.

Il ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

A fare il primo passo per una riconciliazione sarebbe stata Michelle Hunziker, ma Tomaso sembrava tutt’altro che propenso. Trussardi non avrebbe neppure digerito troppo la presenza di Eros Ramazzotti nello show della moglie in onda la scorsa primavera su Canale 5: in quell’occasione i due si scambiarono un dolce bacio facendo sognare i più romantici che non hanno mai dimenticato la loro grande storia d’amore.

Nonostante il rifiuto iniziale, Michelle sarebbe riuscita, dopo aver compreso quanto Trussardi le mancasse nella vita di tutti i giorni, a riaprire il dialogo con Tomaso, complice anche la presenza di due figlie in comune, Sole e Celeste che oggi hanno rispettivamente nove e sette anni.

In questo periodo Tomaso Trussardi avrebbe ritrovato un’intesa pure con Aurora Ramazzotti, con la quale i rapporti si erano raffreddati negli ultimi anni. La giovane conduttrice è in dolce attesa: nei primi mesi del 2023 nascerà il suo primogenito, frutto del grande amore con Goffredo Cerza.