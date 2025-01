Michelle Hunziker e Trussardi, i paparazzi riaccendono la speranza

Dopo il bellissimo viaggio fatto in Lapponia insieme alle figlie Sole e Celeste, Michelle Hunziker è tornata più radiosa che mai. È vero, era stata proprio lei ad ammettere di essere single, ma alcuni scatti dei paparazzi avrebbero aperto lo spiraglio della speranza. La conduttrice, infatti, è stata “beccata” con l’ex marito Tomaso Trussardi (nonché padre delle due ragazze) e gli scatti li ritrarrebbero vicini: baci (sulla guancia!) e abbracci affettuosi farebbero pensare a una vicinanza emotiva. L’uomo, poi, ha aiutato la showgirl a scaricare le valige: che gentleman! Evidentemente si tratta di foto innocue che nulla dicono sul vero status di Michelle ma, come si dice spesso, “la speranza è sempre l’ultima a morire” e loro due, bisogna ammetterlo, insieme erano davvero meravigliosi. Solo la conduttrice, però, conosce le sue stesse emozioni ma soprattutto conosce la sua stessa volontà, insindacabile e soprattutto personale.

Il rispetto tra Trussardi e Hunziker regala speranza all’amore

Sono molte le persone che spererebbero in uno di quelli che in gergo si chiama “ritorno di fiamma“. Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker erano splendidi insieme, questo è innegabile, ma le loro vite e i loro cuori si sono divisi per incompatibilità caratteriali e tanti altri aspetti spesso frequenti all’interno di una coppia. Questi scatti dei paparazzi, però, dipingono un quadro famigliare disteso, maturo, assolutamente di grande rispetto. E forse è proprio questo che piace alle persone, le stesse che li vorrebbero di nuovo insieme. L’affinità tra Michelle e Trussardi è innegabile; i due insieme hanno avuto due figlie splendide e nonostante la rottura pare proprio che quella stima di fondo e quell’affetto sincero non siano mai svaniti…ed è bellissimo vedere sia così.

Vederli abbracciati e vederli volersi bene è un messaggio di grande maturità e un simbolo di speranza per l’amore. Non importa se questo finisce, se effettivamente l’intenzione di tornare insieme non c’è; quando c’è la stima e quando la famiglia resta la cosa più importante, mantenere un rapporto d’affetto con l’uomo padre dei propri figli è molto bello, ma assolutamente non scontato.

La separazione da Trussardi e le volontà di Michelle

Michelle e Tomaso Trussardi erano convolati a nozze nel lontano 2014, ma purtroppo nel 2022 hanno scelto di separarsi per le ragioni sopra citate. Oggi, Michelle è stata piuttosto chiara sulle sue volontà, emerse per altro anche nella nuova serie-tv di Ilary Blasi. La showgirl ha raccontato di “volere essere libera senza doversi giustificare o raccontare“, ha raccontato.

Libertà che tuttora sta perseguendo e che a quanto pare le piace molto, ma questo rapporto speciale con Tomaso resta un punto fermo della sua vita e chissà, nella vita non si sa mai!