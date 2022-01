Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: ora parla Naomi, l’altra donna

Gossip e indiscrezioni a non finire sulla fine della love story tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Fine arrivata dopo dieci anni insieme e due splendide figlie, Sole e Celeste, che oggi hanno rispettivamente 8 e 6 anni. I diretti interessati hanno preferito non rilasciare ulteriori dettagli sulla loro separazione ma l’imprenditore ha smentito le voci inerenti una nuova fiamma.

Trussardi è stato infatti pizzicato dai paparazzi in compagnia di Naomi Michelini, assistente personale della stilista Elisabetta Franchi. I due hanno trascorso un weekend in montagna insieme ad una comitiva di amici: è bastato vederli insieme per gridare subito ad un nuovo amore. Tomaso ha prontamente smentito tutto su Instagram e anche Naomi ha deciso di reagire.

La Michelini ha condiviso sul suo account un articolo che parlava della sua liaison con Tomaso Trussardi e come didascalia ha usato la frase fake news. Frase ripetuta ben tre volte. Insomma più chiaro di così…Naomi, da più parti designata come erede di Elisabetta Franchi che tra l’altro è sua zia, è solo una buona amica per Tomaso che, indubbiamente, non sta attraversando un buon momento.

La verità sul ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti

Fake news pure il presunto riavvicinamento tra Michelle Hunziker e l’ex marito Eros Ramazzotti. I due sono tornati a farsi vedere insieme ma non c’è nulla di più di una bella amicizia. Se la conduttrice Mediaset si è trincerata dietro un assordante silenzio, il cantautore romano ha smentito i pettegolezzi sulla sua vita privata.

Eros ha assicurato di essere single e di avere un buon rapporto con l’ex moglie, dalla quale 25 anni fa ha avuto la primogenita Aurora Ramazzotti. L’artista è solo dal 2019, da quando ha divorziato dalla modella Marica Pellegrinelli, che l’ha reso padre di Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

Ramazzotti ha espresso pubblicamente sostegno e vicinanza a Michelle Hunziker in questo periodo tutt’altro che facile. La 45enne si è buttata a capofitto nel lavoro: in questi giorni è impegnata con il suo one woman show che andrà presto in onda su Canale 5.