Michelle Hunziker e Serena Autieri amiche da 10 anni: “È iniziata così”

L’amicizia vera nel mondo dello spettacolo esiste. Ne sono la prova Serena Autieri e Michelle Hunziker, da qualche anno amiche assai complici e affiatate. Più di una volta l’attrice e la showgirl hanno condiviso sui rispettivi profili Instagram scatti e video insieme. Momenti di quotidianità ma anche vacanze e avventure in giro per l’Italia.

In un’intervista rilasciata al settimanale Intimità Serena Autieri ha precisato che l’amicizia con l’ex moglie di Eros Ramazzotti è nata una decina di anni fa in Alta Badia. Qui entrambe erano in vacanza, in un contesto di grande tranquillità dove volevano solo godersi qualche giorno di relax.

Tra un incontro e l’altro Serena e Michelle sono diventate ben presto inseparabili. Ad unirle pure le loro figlie, che hanno subito instaurato un forte feeling. L’Autieri è mamma di Giulia, avuta dal marito, il manager finanziario Enrico Griselli. Dal matrimonio tra Tomaso Trussardi e la Hunziker sono invece nate le piccole Sole e Celeste, che oggi hanno rispettivamente nove e sette anni.

A detta di Serena Autieri lei e Michelle Hunziker hanno un’alchimia e un’empatia incredibili, come se si conoscessero da sempre. L’artista ha definito il rapporto con la collega svizzera una vera e propria sorellanza. A legare le due tante cose, molteplici interessi in comune. Spesso si scrivono messaggini nello stesso momento e si dicono delle cose nello stesso istante…

Serena Autieri ha poi precisato:

“Tra noi non esiste competizione. C’è solo la voglia di stare insieme e divertirsi. Io gioisco per le sue cose e lei fa lo stesso per le mie, c’è la gioia e l’affetto puro. Sono semplicemente felice se lei è felice”

Non solo Michelle Hunziker, Serena Autieri è in più molto amica degli attori Tosca D’Aquino, Alessandro Siani e Christian De Sica. Con quest’ultimi due ha lavorato al film campione d’incassi Il principe abusivo.

La vita privata di Serena Autieri e Michelle Hunziker

Pur lavorando nel mondo dello spettacolo italiano da anni – ha esordito nel 1998 a Un posto al sole – Serena Autieri è molto riservata e discreta. È una delle poche attrici e conduttrici che si tiene alla larga dal gossip e dai pettegolezzi.

È felicemente sposata dal 2010 con il manager finanziario Enrico Griselli. Un amore profondo, solido, che non è mai stato al centro di indiscrezioni e malelingue. Sicuramente il fatto di svolgere due lavori completamente differenti ha portato il sentimento tra i due a diventare più stabile e granitico.

Decisamente più turbolenta la vita sentimentale di Michelle Hunziker. Due divorzi alle spalle – quelli con Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi – e un’attuale frequentazione con il medico Giovanni Angiolini. Ma nel passato della soubrette svizzera tante liaison, di breve e lunga durata. Da Marco Predolin a Marco Sconfienza, passando per Luigi De Laurentis, Gianmarco Pozzecco e Daniele Pecci.