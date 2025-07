Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, i dettagli: da quanto insieme

La storia tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera è ormai ufficiale. A confermarlo ulteriormente è stato il settimanale Chi, il quale ha recentemente paparazzato i due insieme in vacanza in barca. La coppia non era sola. In loro compagnia, difatti, c’erano anche le figlie di lui ed alcune loro amiche. Il magazine ha anche rivelato da quanto tempo la conduttrice svizzera e l’imprenditore si conoscono e da quanto hanno iniziato a frequentarsi.

Già da tempo si vociferava una frequentazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, confermata recentemente. I due sono stati difatti avvistati più volte insieme e gli ultimi scatti risalirebbero a qualche giorno fa. La coppia è stata difatti paparazzata dal settimanale Chi mentre si trovava in gita sulla barca dell’imprenditore lungo la costa toscana, precisamente a largo di Capalbio, in provincia di Grosseto. In loro compagnia c’erano anche le figlie di lui ed alcune amiche. Stando agli scatti, quindi, la conduttrice svizzera avrebbe anche già conosciuto la famiglia di Tronchetti Provera.

Nelle foto pubblicate sul numero di Chi in edicola questa settimana, Michelle e Nino sono stati sorpresi mentre facevano il bagno a largo, ridendo tra loro e mostrandosi felici e complici. Il magazine ha anche rivelato qualche dettaglio in più in merito alla loro storia. In particolare, secondo quanto riportato, Michelle e Nino si conoscerebbero da circa un anno ma avrebbero iniziato a frequentarsi solo da alcuni mesi. A farli conoscere sarebbero state alcune amicizie in comune. Inizialmente il loro rapporto era stato mantenuto privato. La coppia è successivamente uscita allo scoperto e parrebbe che entrambe le famiglie si siano conosciute ed approverebbero la relazione. Le prime foto insieme risalgono precisamente allo scorso gennaio.

Chi è Nino Tronchetti Provera

Nino Tronchetti Provera è un imprenditore, laureato in economia aziendale, che si occupa di finanza ed investimenti sostenibili. E’ figlio di Luigi Tronchetti Provera, cugino di Marco Tronchetti Provera. Nino è anche il cugino di secondo grado di Giovanni Tronchetti Provera, ex fidanzato di Chiara Ferragni. L’imprenditore ha tre figlie avute da una relazione precedente.