Michelle Hunziker e Nino Provera, baci di fuoco: foto e stop a incontri in garage

Michelle Hunziker non è più single, fa coppia con Nino Tronchetti Provera. Già lo scorso febbraio si era sussurrato che ci fosse in corso una frequentazione tra i due. Mancava però la cosiddetta pistola fumante. L’ha scovata nelle scorse ore il magazine Oggi che ha lanciato lo scoop, pubblicando degli scatti in cui si vedono la conduttrice svizzera e l’industriale baciarsi con passione sulla bocca. Immagini inequivocabili che certificano che c’è in corso una love story. Solamente pochi giorni fa Hunziker aveva detto sorridendo di essere single, aggiungendo però “non so per quanto”. Si era così capito che nella sua vita sentimentale qualcosa era cambiato.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera fidanzati

Baci infuocati e passeggiate romantiche mano nella mano. Così sono stati sorpresi i due piccioncini che, evidentemente, non hanno più voglia di tenere nascosto il loro amore. Probabilmente hanno valutato e3 creduto che fosse il momento giusto per uscire allo scoperto, confermando di fatto il fidanzamento. Ciò spinge a pensare che la relazione sia già piuttosto solida. Chi è Nino Tronchetti Provera? Cugino di secondo grado di Giovanni, il chiacchieratissimo l’ex di Chiara Ferragni, ha 55 anni e una laurea in Economia Aziendale. Professionalmente si occupa di Finanza e investimenti sostenibili.

Michelle Hunziker e gli incontri con gli uomini nei garage

Solamente pochi giorni fa, la conduttrice elvetica ha concesso una curiosa e interessante intervista alla trasmissione tedesca “Punkt 8”, rivelando che da quando il suo secondo matrimonio, quello con Tomaso Trussardi, è giunto al capolinea, si è ingegnata per non farsi braccare dal gossip. E che cosa si è inventata?

Ha riferito che quando le è capitato di avere degli appuntamenti galanti ha optato per delle location particolari, “garage e Airbnb”. Un escamotage che le ha permesso di seminare i paparazzi, che si sono ritrovati con un pugno di mosche in mano. Ora pare aver abbandonato la tattica degli incontri blindati in luoghi inusuali per degli appuntamenti romantici. Non è più tempo di nascondersi; è il momento di vivere sotto la luce del sole un nuovo amore, che ha un nome e un cognome: Nino Tronchetti Provera.