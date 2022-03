Michelle Hunziker e il medico: ora parla la segretaria di Giovanni Angiolini

Continua a far chiacchierare la storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. I due per il momento tengono le bocche ben cucite ma le foto dei baci scattate in Sardegna da alcuni paparazzi tedeschi parlano chiaro. Il settimanale Di Più Tv ha intercettato la segretaria dell’ex concorrente del Grande Fratello per avere maggiori informazioni. Le parole della donna sono state decise:

“Mi dispiace ma il dottor Angiolini non vuole rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata. Vuole sapere se è davvero il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker? Non confermo e non smentisco”

Un’affermazione che, quasi sempre, significa semplicemente “confermo”. Molto probabilmente la liaison tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è sbocciata da poco e i due vogliono proteggerla a tutti i costi. Soprattutto perché il dottore 42enne, tre meno di Michelle, è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata.

Il nuovo amore di Michelle Hunziker

Angiolini è nato e cresciuto in Sardegna e qui vive ancora oggi: ad Alghero esercita la sua professione di medico e chirurgo specialista in Ortopedia, Traumatologia, Chirurgia Protesica e Artroscopica. Secondo alcuni gossip l’incontro tra Giovanni e la Hunziker sarebbe arrivato grazie allo sport, passione di entrambi.

Michelle è sempre stata molto sportiva ma negli ultimi anni si sta dedicando sempre più all’esercizio fisico, lanciando anche attività commerciali legate agli allenamenti. Una passione che ora l’ha portata ad incrociare la strada di Angiolini.

Chi è Giovanni Angiolini

Giovanni Angiolini è un medico ortopedico diventato popolare nel 2015 per via della sua partecipazione al Grande Fratello, all’epoca ancora condotto da Alessia Marcuzzi. Nella Casa più spiata d’Italia ha intrecciato una relazione con l’infermiera Mary Falconieri. Nonostante una convivenza avviata i due si sono lasciati poco dopo.

Pare per una presunta infedeltà di lui. La rottura è stata burrascosa: Mary e Giovanni si sono lanciati diverse frecciatine a distanza ed entrambi hanno chiesto pubblicamente di non parlare più della loro unione. Oggi i due non hanno alcun tipo di rapporto.

Successivamente Angiolini ha amato Nieves Bolos, una modella spagnola laureata in Psicologia dello sport. Questa relazione è finita nell’estate 2021. Prima di entrare nel bunker di Cinecittà Angiolini ha invece avuto un flirt con Giulia Salemi.

Il medico non è mai stato sposato e non ha figli a differenza di Michelle Hunziker che alle spalle due divorzi – prima con Eros Ramazzotti e poi con Tomaso Trussardi – e tre figlie, Aurora, Sole e Celeste.