Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono inseparabili. La relazione è più che seria. Da quando è diventata di dominio pubblico, i due non hanno più quasi fatto nulla per nascondersi. Si immortalano nei medesimi luoghi, ora sulla stessa spiaggia ora sulla stessa barca. Manca soltanto la foto ‘ufficiale’ di coppia sui loro profili Instagram, fatto che sta provocando diverse ironie tra i fan visto che ormai, che stanno assieme, lo hanno capito pure i sassi. Insomma, il classico segreto di pulcinella che però, per il momento, i due vogliono tenere tale. Ma c’è dell’altro che sta facendo mormorare non poco il gossip del Bel Paese. C’è il sospetto che la conduttrice elvetica sia incinta.

Si diceva che Michelle e l’aitante Giovanni non si perdono di vista un secondo. Da giorni lei è in Sardegna, dove lui dimora e lavora. Pare proprio che la passione sia travolgente. Da poche ore lui è in ferie e potrà dedicarsi interamente alla showgirl svizzera che, nei giorni scorsi, come ha rivelato il magazine Chi, è stata sorpresa assieme alla figlia Aurora in farmacia, intenta a comprare un test di gravidanza. Così è scattato il giallo: per chi era l’esame? Per mamma Michelle oppure per la figlia?

Il quesito non è di facile risoluzione, ma ci sono alcune puntualizzazioni da fare. Sia la Hunziker sia Aurora, quando escono fake news sul loro conto, si affrettano a smentirle con ironia. Stavolta non è accaduto, il che spinge a credere che davvero una delle due abbia fatto il test. Ammesso e non concesso che l’esame per la dolce attesa l’abbia sostenuto una delle due donne, rimane da capire chi lo abbia fatto. Il meccanismo creatosi è diabolico: né Aurora né la madre possono smentire, altrimenti si capirebbe chi avrebbe effettuato il test.

Si torni alla passione travolgente tra il medico e la conduttrice 45enne. E se cotanto affiatamento fosse proprio dettato dal fatto che c’è una dolce attesa in corso? Chissà, le vie dell’amore, anche quelle sarde, sono infinite…