Michelle Hunziker e Eros, “baci e tenerezze”: le foto, ira dell’artista

Eros Ramazzotti non ci sta e passa al contrattacco, giustamente. Nelle scorse ore il settimanale Diva e Donna ha pubblicato degli scatti che lo ritraggono in compagnia di Michelle Hunziker. I due ex coniugi sono stati immortalati mentre erano intenti a salutarsi con un bacio, sulla guancia (ma la prospettiva ingannevole avrebbe potuto far pensare ad altro). “Baci e tenerezze: si amano ancora?“, ha titolato il magazine, lasciando intendere che ci sia in corso un possibile ritorno di fiamma. In realtà non c’è alcun clamoroso ritorno in love. I due, come è noto, sono in ottimi rapporti, sono da poco diventati nonni e quando c’è qualche reunion famigliare godono l’uno della compagnia dell’altra. Ma in un clima amichevole e non passionale. Anche perché entrambi hanno il cuore occupato.

Il cantante romano, tramite una nota pubblicata sul suo profilo Instagram, ha così smentito l’indiscrezione lanciata da Diva e Donna:

“Eros Ramazzotti smentisce categoricamente quanto pubblicato in data odierna dal settimanale Diva e Donna. L’articolo rappresenta una realtà falsa artatamente maliziosamente modificata con l’utilizzo tendenzioso di normalissime immagini di un rinfresco familiare. Tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker nessun ritorno di fiamma, nessun riavvicinamento, nessuna nuova storia. I due, separati da quasi 20 anni, da tempo hanno un rapporto di grande amicizia e condividono l’amore immenso per Aurora, nata dal loro matrimonio, e con la quale hanno da poco festeggiato il primo compleanno da nonni”.

Null’altro da aggiungere. Chi alimenta il gossip relativo al ritorno di fiamma è fuori strada.

I nuovi amori di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Si ricorda inoltre, come poc’anzi accennato, che sia l’artista capitolino sia la conduttrice svizzera sono fidanzati. Da mesi Eros è uscito allo scoperto con la giovane compagna Dalila Gelsomino. Dopo che sono circolate delle indiscrezioni sul rapporto, la coppia stessa ha tolto ogni dubbio mostrandosi affiatata sui social.

Periodo di farfalle nello stomaco anche per la Hunziker che, dopo il naufragio del suo secondo matrimonio, quello con Tomaso Trussardi, ha prima avuto una liaison con Giovanni Angiolini, ex Grande Fratello e oggi medico quotato (Michelle non ha mai parlato di tale flirt, seppur è fuor di dubbio che ci sia stato, come provato da una miriade di paparazzate) e poi si è legata sentimentalmente ad Alessandro Carollo, professione osteopata con la grande passione per le due ruote.

In questo caso la presentatrice elvetica, a differenza di quanto fatto con Angiolini, ha confermato la love story, con tanto di scambio di dediche zuccherose con il compagno via social. Procede tutto a gonfie vele anche sul fronte professionale. Pure quest’anno Michelle è impegnatissima su Canale Cinque: è nel cast di Io Canto Generation, tornerà dietro al bancone di Striscia la Notizia e sarà protagonista della terza edizione di Michelle Impossible.