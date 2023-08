Eros Ramazzotti, la dedica alla fidanzata: “L’amore non ha età”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Eros Ramazzotti e la giovane fidanzata Dalila Gelsomino. Dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, Eros ha passato diverso tempo da solo e sono stati diversi i flirt affibbiatigli. Addirittura, c’è anche chi aveva ipotizzato un ritorno di fiamma con l’ex moglie, Michelle Hunziker, con la quale mantiene tutt’oggi una grande amicizia. Tuttavia, il cantante non ha mai confermato nessuna relazione. Questo fino a quando, lo scorso marzo, è improvvisamente uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata ufficiale: Dalila Gelsomino, un’organizzatrice di eventi di 34 anni. Non è chiaro quando sia iniziata esattamente la relazione, ma si presume che i due stiano insieme da almeno un anno. Difatti, lo scorso autunno, la giovane donna era presente al 59esimo compleanno di Eros.

Ebbene, a distanza di mesi, i due fidanzati sono più innamorati che mai. Dalila sta accompagnando Eros nel suo tour mondiale, che sta facendo tappa nei palchi più importanti d’Italia e del mondo. Negli ultimi tempi, Ramazzotti ha iniziato a mostrare maggiormente sui social la nuova compagna, con foto e gesti romantici. A tal proposito, oggi, 20 agosto, il cantautore romano ha voluto scrivere una dedica d’amore speciale a Dalila.

La voce di “Più bella cosa” ha descritto cosa rappresenta per lui l’amore, sottolineando come esso non abbia età. Un chiaro riferimento alle critiche rivoltegli a causa della grande differenza d’età tra lui e la Gelsomino, ovvero di ben 25 anni. Dunque, il cantante ha condiviso una foto insieme alla compagna, nella quale si vedono i due in atteggiamenti molto complici, mentre si guardano intensamente negli occhi. Come didascalia dello scatto, il 59enne ha affrontato a modo suo le polemiche, ribadendo la potenza di questo sentimento e della storia con Dalila:

Non sente le parole della gente, è sordo, testardo maledettamente profondo, non ha ETÁ, fa male fa bene, non si nasconde, insegna, accresce,a volte è feroce oltre ogni limite, ed è il lato oscuro del suo essere irrazionale, è bello ma anche incognito, viviamolo fino in fondo questo amore, vivetelo fino in fondo, tutti, senza paura. Ti amo.

Insomma, delle parole veramente speciali da parte di Eros per il suo nuovo amore, tanto da volerlo difendere dai mormorii della gente. Il post ha subito ricevuto migliaia e migliaia di mi piace, tra cui anche quello della figlia maggiore di lui, Aurora Ramazzotti. Tra i commenti, da un lato c’è chi ha avuto solo complimenti per la coppia. Ma, dall’altro, non si sono placati gli haters, che hanno continuano a criticarli per la differenza d’età. Ad ogni modo, anche Dalila ha voluto scrivere una profonda lettera per il compagno, altrettanto romantica. La donna ha voluto esprimere tutto l’amore e la stima per il cantautore, dopo aver terminato un’estate piena di lavoro grazie al suo fortunatissimo tour: