Michelle Hunziker e le critiche per Amici Celebrities: il gesto di Fiorello

Fiorello ha aiutato Michelle Hunziker dopo la fine di Amici Celebrities

Per Michelle Hunziker non è stato facile condurre Amici Celebrities. Nonostante sia una delle conduttrici più amate, il paragone tra la svizzera e Maria De Filippi ha letteralmente schiacciato la moglie di Tomaso Trussardi. In un’intervista concessa al settimanale Grazia, nel numero in edicola da mercoledì 11 dicembre, Michelle è tornata a parlare di quel programma che non è andato come sperava. Amici Vip ha infatti appassionato pochi telespettatori e in molti si sono lamentati della staffetta televisiva tra la Hunziker e la De Filippi. Eppure la madre di Aurora Ramazzotti rifarebbe tutto, anche alla luce del consiglio che le ha dato l’amico di una vita Fiorello.

Michelle Hunziker torna a parlare di Amici Celebrities

“Non sarei mai riuscita a dire di no a Maria De Filippi. Sapevamo fin dall’inizio a che cosa andassi incontro, era chiaro che entrare a programma iniziato sarebbe stato difficile. Ma l’ho presa come una sfida. E se mi richiama, io torno”, ha dichiarato Michelle Hunziker. “Se scelgo un progetto è perché ci credo, non sono una che molla. Rispetto ad altri colleghi rischio, mi diverte fare cose nuove”, ha aggiunto.

Le parole di Michelle Hunziker su Fiorello

“Sul lavoro sono meno vulnerabile, punto sulla professionalità, so fare un mestiere e ci metto tutta me stessa. Se non piace, pazienza, me ne faccio una ragione. Dopo Amici Celebrities mi ha chiamato Fiorello e mi ha consolato: “Se ai tempi del mio Karaoke fosse arrivato a sostituirmi Stevie Wonder dagli Stati Uniti, lo avrebbero ammazzato di critiche”, ha poi confidato Michelle Hunziker.