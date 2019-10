Michelle Hunziker ad Amici convince: ma un dettaglio fa storcere il naso

Michelle Hunziker conduce Amici Celebrities: ecco cosa pensa il pubblico

Michelle Hunziker è sbarcata ad Amici Celebrities. Dalla terza puntata la conduttrice svizzera ha preso il posto di Maria De Filippi, autrice e produttrice della versione Vip del talent show. L’arrivo di Michelle, com’era prevedibile, ha generato parecchia curiosità ed è stato approvato sui social network. Tanti, tantissimi, hanno elogiato su Twitter e Instagram la bravura e professionalità della Hunziker, che ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto. Eppure non sono mancati i detrattori e chi ha sottolineato inutili paragoni con la De Filippi, che da quasi venti anni è il volto di Amici. Proprio per questo gli appassionati di televisione hanno puntato il dito contro la rete, che avrebbe dovuto far condurre la trasmissione fin dall’inizio alla Hunziker.

Michelle Hunziker doveva condurre Amici Celebrities fin dalla prima puntata

“Non è male Michelle ma al momento il problema è vedere una conduttrice diversa dalle prime puntate. Straniante. Se avessero messo Michelle dalla prima sarebbe stato meglio“, ha fatto notare qualcuno sui social network. “Con tutto il bene che voglio a Michelle, trovo inutile questo cambio di conduzione alla quarta puntata e quasi alla fine”, ha sottolineato qualcun altro. “Ma Amici Celebrities non poteva partire direttamente mercoledì 9 ottobre con la Hunziker? Che senso ha fare tre puntate al sabato con Maria e tre puntate al mercoledì con Michelle?”, ha ribadito un fan del format. Dunque, la maggior parte avrebbe preferito vedere fin dall’inizio la Hunziker in modo da differenziare nettamente Amici Celebrities dal classico Amici. Ma perché è stata presa questa decisione?

Perché c’è stata la staffetta Michelle-Maria ad Amici Celebrities

In realtà Maria non avrebbe mai dovuto condurre la trasmissione: fin dall’inizio era stata designata come conduttrice ufficiale la Hunziker. La collaborazione di Michelle con Striscia la notizia ha però obbligato la De Filippi a rivedere l’intera organizzazione. Per questo la 42enne è entrata in gioco solo in un secondo momento, quando sono terminati gli impegni accanto a Ezio Greggio.