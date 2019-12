Michelle Hunziker, torna il sereno: quell’ansia che l’ha divorata dentro

Michelle Hunziker si svela: per la conduttrice torna il sereno

Grandi cambiamenti nella vita di Michelle Hunziker, in questa nuova fase della sua vita. La conduttrice si svela in una intervista sul nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, dove naturalmente parla della seconda edizione di All Together Now. Da domani, mercoledì 4 dicembre, il programma musicale prenderà nuovamente inizio e Michelle sembra non vedere l’ora di scoprire l’opinione del pubblico. L’obbiettivo, infatti, della trasmissione non è solo quello di dare la possibilità ai talentuosi cantanti di farsi conoscere, ma anche quello di divertire i telespettatori attraverso la musica. Insieme a J-Ax, la Hunziker si prepara ora a sorprendere il pubblico di Canale 5, con nuovi concorrenti e con i 100 giudici del muro. Saranno ancora loro a votare ogni singolo cantante a fine esibizione. Nel corso della sua intervista, Michelle ammette che la musica la circonda sin da quando era bambina e oggi continua a svolgere un ruolo fondamentale nella sua vita e in quella della sua famiglia. Non solo, la Hunziker parla anche della fase di vita che sta attualmente vivendo.

Michelle Hunziker, grandi cambiamenti: “Sono in una fase positiva..”

Ed ecco che, nella sua intervista, Michelle confessa che sta vivendo un periodo particolare. “Sono in una fase positiva, di grande cambiamento interiore: ho deciso che è arrivato il momento di stare bene”, rivela la conduttrice. Una fase della sua vita, grazie alla quale ha capito che bisogna viversi i momenti più belli, eliminando qualsiasi pensiero negativo. “Quando nella vita sei abituato a effettuare le prove più dure, senza mostrare all’esterno l’ansia che invece ti divora dentro, se arrivano dei momenti belli hai quasi paura che dietro ci sia la fregatura. Invece no, bisogna viverli appieno ed essere felici. Come lo sono ora”, così la Hunziker svela di essere davvero felice in questo momento della sua vita.

Michelle Hunziker oggi è felice: intanto torna la seconda edizione di All Together Now

Michelle sta vivendo una fase della sua vita davvero felice. E ora è pronta a sorprendere nuovamente il pubblico con la seconda edizione di All Together Now. Sono in tutto cinque le puntate che andranno in onda dal 4 dicembre al 2 gennaio, senza pause. Come anticipa la stessa conduttrice, il programma verrà trasmesso anche il giorno di Santo Stefano, con una puntata a tema: i giudici saranno vesisti da Babbo Natale o da renne e ci sarà tanta musica natalizia. In particolare, vedremo per l’occasione Michelle e J-Ax cantare insieme il brano ‘Baby, it’s cold outside’.