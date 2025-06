Michelle Hunziker, comunione figlia: clamorosa assenza, foto e look

Domenica 1 giugno, Celeste Trussardi, figlia di Tomaso e Michelle Hunziker venuta alla luce nel 2015, a Milano ha ricevuto il sacramento della prima Comunione. Mamma ‘Mich’ ha pubblicato alcune foto dell’evento, complimentandosi con il sacerdote che ha officiato la messa e mostrando chi ha partecipato alla festa della sua terzogenita. “Tutti qui per Cece”, ha scritto su Instagram a commento di uno scatto in cui ha immortalato la sua famiglia riunita. Molti, però, hanno notato un dettaglio, anzi un dettaglione bello grosso. “Tutti qui” tranne papà Tomaso Trussardi. Il secondo ex marito della Hunziker non ha fatto capolino in alcuno scatto pubblicato dall’ex moglie. Nemmeno in quello poc’anzi citato in cui la conduttrice di origini svizzere ha digitato “Tutti qui”, ritraendo i proprio cari.

Non è dato sapere se Trussardi abbia partecipato all’evento senza volersi fare fotografare oppure se abbia dato forfait. Nel primo caso si sarebbe spinti a credere che con l’ex moglie i rapporti sarebbero gelati a tal punto da non voler nemmeno apparire insieme a lei. Se si fosse invece verificato il secondo caso, quello cioè dell’assenza, sarebbe interessante capire i motivi del forfait. Presenti invece le sorelle di Celeste, vale a dire Sole (12 anni e anche lei figlia di Trussardi) e Aurora Ramazzotti (28 anni e figlia di Eros) con il compagno Goffredo Cerza (nelle foto non si è visto il loro figlio Cesare). La Hunziker si è immortalata anche con l’amata mamma Ineke, con suo fratello Harold, con Laura Barenghi e con Graziella Lopedota, la sua manager.

Comunione di Celeste, la figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: i look

Per quel che riguarda i look, la festeggiata Celeste ha indossato un abito semplice e bianco, impreziosito da un fiocco in vita. La sorella Sole ha scelto invece un vestito lilla con coprispalle bianco. Mamma Hunziker si è presentata con un tailleur a quadrettoni in lino bianco, mentre Aurora Ramazzotti ha indossato un abito-camicia leggero abbinato a delle scarpe rosse. Tornando a Trussardi, come si diceva, di lui nessuna traccia, almeno negli scatti fino ad ora emersi sui social riguardanti la prima Comunione della figlia. Anche sui suoi profili tutto tace. Il mistero si infittisce.