Michelle Hunziker dopo l’intervista da Chiambretti: “Sono fuori pericolo”

Non vedo la mia mamma da almeno 20 giorni…😢 Si è giustamente tappata in casa come tutti ed è a rischio a causa della sua età. Abbiamo evitato qualsiasi possibilità di contagio per lei…Mi manca tanto e i miei pensieri vanno quotidianamente a tutte le persone che stanno facendo questa quarantena sole tra le mura delle proprie abitazioni. Cerchiamo di chiamare tutti i giorni i nostri amici e i nostri parenti che hanno davvero tanto tempo per pensare e per rimuginare…mettiamolo in agenda, tanto non abbiamo appuntamenti in questo periodo!!! 🤕 Almeno due o tre al giorno. Non facciamoli cadere nello sconforto. Cerchiamo tutti di farli ridere e di distrarli il più possibile…è fondamentale. Loro non hanno nessuno da abbracciare o da baciare in casa…❤️❤️❤️ passerà!!! Pian piano torneremo alla socialità, allo stare insieme….forse in maniera diversa non lo so, ma saremo sicuramente tutti profondamente cambiati dentro….IN MEGLIO. Vi voglio bene #nonni #amore #famiglia #amici