Michelle Hunziker diventa cantante trap: paragone con la Lamborghini

Michelle Hunziker lancia il primo singolo trap con la collaborazione di J-Ax. Scatta il paragone con Elettra Lamborghini

Michelle Hunziker è stata già ribattezzata: “Queen del trap“, dopo l’uscita del suo primo singolo dal titolo Michkere realizzato in collaborazione con J-Ax. La canzone esce prima del debutto di All together now il nuovo programma di Canale 5 in cui la conduttrice condivide lo studio proprio con il rapper. La Hunziker è stata subito investita da una serie di commenti, per la maggior parte positivi. E scatta anche il paragone con l’unica coach donna di The Voice di Simona Ventura, Elettra Lamborghini. Nel video, che possiamo trovare su Youtube, possiamo riscontrare location e abbigliamento molto simile a quello usato dall’ereditiera Lamborghini nei suoi videoclip, come quelli di Mala o Pem Pem. Il video si avvale anche della collaborazione della figlia Aurora Ramazzotti, del marito Tomaso Trussardi e di Fabio Rovazzi, tra lui e J-Ax allora sembra esser tornato il sereno.

Michelle Hunziker come Elettra Lamborghini: il significato della canzone “Michkere”

Si intitola “Michkere“, il primo singolo trap di Michelle Hunziker. La conduttrice attraverso delle rime forti e incisive ripercorre tutta la sua carriera, dalle foto per il brand di intimo, fino ad arrivare a Striscia la notizia e Paperissima Sprint. La Hunziker chiama in causa anche le sue colleghe presentatrici, tra cui: Alessia Marcuzzi, Barbara d’Urso e la giornalista e volto della serie A e non solo Diletta Leotta. Michelle nella nuova veste di cantante trap chiama in causa i punti cardine delle conduttrice: per la Marcuzzi la sua tanto chiacchierata Isola dei Famosi, per la d’Urso le sue famosissime luci ed infine sulla Leotta che inserisce in un pezzo di canzone.

Michelle Hunziker e Elettra Lamborghini: i commenti dei followers

Anche se il video della canzone è stato rilasciato da poco su Youtube, la Hunziker ha condiviso sul suo profilo Instagram una piccola anticipazione. I suoi followers si sono scatenati. Molti, come già detto, l’hanno paragonata a Elettra Lamborghini: “Elettra Lamborghini levati proprio!“. Come reagirà la cantante e ora coach di The Voice?