Michelle Hunziker cambia look in vista di Amici Celebrities: foto

Michelle Hunziker ci da’ un taglio: per la nuova stagione televisiva ha cambiato look

L’estate è finita e la nuova stagione televisiva, fortunatamente, è incominciata. Per la bella Michelle Hunziker è arrivato il momento di tornare a lavoro ma, prima di farlo, ha preso una decisione a dir poco inaspettata. La showgirl svizzera, infatti, si è tagliata i capelli ed ha cambiato decisamente look. No, non pensate subito a tagli corti, caschetti o bob vari, la lunghezza dei suoi capelli è rimasta quasi come quella di sempre come il suo inconfondibile biondo. Michelle Hunziker ha cambiato il suo look facendo una cosa semplicissima: la frangia. Si, proprio così. Fare la frangia è sempre una scelta coraggiosa perché spesso e volentieri è molto temuta. In tanti infatti si ritrovano con la paura addosso di aver commesso un errore e di aver stravolto il proprio aspetto in modo negativo.

Michelle Hunziker: il nuovo look e l’ansia per Amici Celebrities

La stessa paura l’aveva anche Michelle, stamane, ma fortunatamente con un volto bello come il suo il risultato non poteva che essere positivo. La Hunziker sta davvero bene con questa nuova acconciatura e si è data anche, perché no, una bella rinfrescata. A mostrare questo cambiamento è stata direttamente lei sui social dove ha postato un simpaticissimo video registrato mentre si recava dal parrucchiere fino a lavoro terminato. Prima di fare questo grande passo, però, la bella bionda ha voluto sentire sua figlia, Aurora, e sua madre. Poi Michelle si è lasciata andare e dopo aver mostrato il suo nuovo look ha confessato ai suoi follower di vivere alcuni momenti d’ansia, specialmente perché presto si ritroverà al timone di Amici Celebrities. Per lei questa è una vera e propria nuova avventura che è arrivata addirittura a levarle il sonno. “Sento che questa sarà una stagione a livello lavorativo davvero importante” – ha scritto – “ci sono delle grandi sfide, delle grandi responsabilità… il fatto che Maria De Filippi mi abbia affidato la sua creatura, Amici Celebrities, mi onora davvero tanto… e non ci dormo la notte”.

Michelle Hunziker tornerà con Striscia la Notizia e All Together Now

Ma non è tutto, ci sono altri programmi che stanno aspettando la nostra Hunziker come lei stessa rivelato: “Lunedì si parte carichi più che mai con Striscia la Notizia e a novembre registreremo la seconda stagione di All Together Now con molte idee che frullano per la testa a me e J-Ax! Insomma, sapete come siamo noi donne… i capelli sono lo specchio del nostro stato d’animo e quando ci diamo un taglio… sono cavoli amari per tutti! Scherzo ovviamente, vi amo!”. E noi a Michelle facciamo un grande in bocca al lupo!