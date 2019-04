Michelle Hunziker da brividi su Tomaso Trussardi: l’amore brucia

Michelle Hunziker da brividi su Tomaso Trussardi: quando l’amore brucia

Continua a bruciare intensamente l’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Gli anni passano (sono uniti sentimentalmente dal 2011 e sposati dal 2014), ma l’amore resta sempre invariato. Anzi, sembra aumentare sempre di più, tanto che la conduttrice svizzera naturalizzata italiana, oggi come due anni fa (all’epoca lo fece in mondo visione durante il Festival di Sanremo), ha dichiarato che sarebbe pronta a risposare l’imprenditore di origine bergamasca. Una dedica che è arrivata sui social e per un’occasione speciale: il compleanno di Tomaso, che cade proprio oggi. In tutto fanno 36 primavere, essendo nato il 6 aprile del 1983 (Michelle invece è classe 1977).

“Una dichiarazione d’Amore fatta in un momento in cui non vedevo mio marito da due settimane dal Palco di Sanremo…“, esordisce Michelle Hunziker in un post su Instagram, pubblicando il video che la riprende durante la sua conduzione della celebre kermesse canora del 2017. “La rinnovo ogni giorno – prosegue – e specialmente oggi che è il tuo compleanno! ‘Amore ti amo… sei talmente bello che ti risposerei!’ Auguri my love”. Il filmato ‘vintage’, nel giro di un paio d’ore, ha fatto il pieno di visualizzazioni (oltre 220 mila) e commenti (oltre 300) che hanno visto i follower della presentatrice entusiasti e felici nel vedere la loro beniamina ancora così pazzamente innamorata.

All Together Now: Michelle Hunziker pronta a sbarcare su Canale 5 con un nuovo programma

Non solo l’amore viaggia spedito per Michelle Hunziker. Infatti procede a gonfie vele anche la sua attività professionale sul piccolo schermo. Tra poche settimane sbarcherà su Canale 5 con un nuovo programma, All Together Now. L’ufficialità è arrivata dalla conduttrice stessa nei mesi scorsi quando tra le sue Instagram Stories ha pubblicato il video promozionale del talent show musicale che la vedrà protagonista a breve. La presentatrice sarà così di nuovo in sella a un talent dopo 16 anni. Era infatti il 2003 quando condusse la trasmissione Superstar Tour.