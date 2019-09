Michelle Hunziker in confidenza: “Belen Rodriguez è un’anima agitata” e quella volta in cui Aurora fu mortificata (“Meritava un tapiro bello pesante”)

Michelle Huziker è pronta per guidare una nuova stagione di Striscia la Notizia, che inizierà lunedì 23 settembre (32esima edizione). Naturalmente al suo fianco ci sarà lo ”storico’ Ezio Greggio, con cui ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Durante la chiacchierata con il settimanale sono emerse tante pillole tra cui non sono mancati aneddoti anche privati. Spazio anche a Belen Rodriguez che è particolarmente affezionata al Tapiro d’oro (ne ha collezionati ben 27). Michelle è anche tornata sulla questione capitatale qualche mese fa e relativa al suo numero di cellulare che finì sul web per una svista della figlia Aurora.

“Aurora che meritava un tapiro bello pesante!”

Michelle è attapirata? “Pochissimo, il tapiro arriva più volte ad altri”. La Rodriguez ha quasi toccato quota 30, niente male. “Ne ha presi 27. Lei è un’anima agitata e passionale, una persona genuina, movimenta molto la nostra trasmissione. Io, in confronto, sono noiosissima.” La Hunizker torna poi a raccontare la vicenda del numero di telefono finito in rete e la reazione che ebbe la figlia: “Lì era Aurora che meritava un tapiro bello pesante! Però era così mortificata e io non sapevo se ridere o piangere.” La conduttrice, visto il caos ‘mobile’ e le tantissime chat di sconosciuti in cui finì, fu costretta a cambiare numero di cellulare.

Ezio Greggio e la maniacale pulizia della casa di Michelle Hunziker

Greggio, sempre a proposito di tapiri, ha scherzato sulla collega, dicendo che gliene darebbe uno per l’eccessiva “pulizia di casa”. “Il suo non è un appartamento, è una clinica. Da lei devi vestirti come in sala operatoria: mascherina, cuffietta, camice e guanti”, narra simpaticamente il comico che fa inoltre sapere che una sera le è entrato in casa con le scarpe sporche di terra “saltellando sul divano, sul tappeto, in cucina” prima di essere cacciato. Si ride e si scherza. Striscia la Notizia è in rampa di lancio. E quest’anno avrà “La voce della resilienza.”