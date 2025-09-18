Michelle Hunziker beccata in piena lite con Tronchetti Provera: tensione alle stelle. Cosa è successo

Recita il proverbio: l’amore non è bello, se non è litigarello – e a quanto pare, anche le coppie dello showbiz non fanno eccezione. Sarà colpa del rientro dalle vacanze, dal ritorno alla routine quotidiana o dei primi freddi settembrini, fatto sta che tra i vip volano scintille (e non di passione). Dopo il battibecco tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli in un ristorante romano, arriva un altro colpo di scena: Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera pizzicati in piena lite per le vie della città. Le immagini parlano chiaro: sorrisi spenti, sguardi tesi e il sapore amore della prima – e momentanea – crisi di coppia.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, lite in strada

Dalle foto pubblicate dal settimanale Oggi, la conduttrice appare decisamente diversa dal solito. E per chi la conosce come regina del buonumore, è impossibile non notare il cambiamento. Cosa sarà successo tra lei e il compagno? Qualcosa, evidentemente, l’ha turbata. Tronchetti Provera arriva a prenderla e i due si incamminano, ma distanti e tesi. Il momento è tutt’altro che idilliaco.

Destinazione? Casa Cipriani, location esclusiva e lussuosa affacciata sui giardini Indro Montanelli. Michelle Hunziker, in perfetto mood femme fatale, sfoggia un look total black davvero audace: jumpsuit aderente, con scollo sulla schiena e chignon impeccabile. Con il passare dei minuti, tra luci soffuse, atmosfera romantica e magari un buon calice di vino, la tensione sembra svanire. La conduttrice si rilassa, chiacchiera, sorride. La tempesta – almeno per ora – sembra acqua passata. All’uscita, torna il sereno: aria complice e un dettaglio che non sfugge ai fan più attenti. Un borsone entra con lei nella casa del manager milanese. Indizio chiaro: la notte la passeranno insieme.

La loro storia ha iniziato a infiammare le cronache rosa all’inizio di quest’anno, quando i primi scatti rubati li hanno fatti uscire allo scoperto. Eppure, nonostante l’occhio attento dei paparazzi e la curiosità del pubblico, i due hanno scelto la via della discrezione. L’unica eccezione? Un singolo post condiviso dalla conduttrice insieme al compagno, che ha confermato ciò che tutti ormai sospettavano. In un’intervista a Verissimo, la conduttrice ha raccontato: “La sto vivendo con molta naturalezza, vediamo dove andrà“. E poi ha aggiunto: “Sono contenta. Andando avanti con l’età è bello progettare. Vediamo, speriamo“. Insomma, la relazione prosegue. Qualche momento di tensione c’è, come in tutte le coppie. Ma a tenere tutto insieme, pare, ci sia una sintonia che – almeno per ora – resiste e non accenna a spegnersi.