Michelle Hunziker avvistata in Rai con l’agente: news sulla conduttrice

Michelle Hunziker news: la conduttrice avvistata in Viale Mazzini con la sua agente. L’incontro in Rai. Progetti futuri?

Che succede? Michelle Hunziker è pronta ad emigrare in Rai? Oppure si tratta solo di un progetto ‘mordi e fuggi’? A far pensare che la conduttrice svizzera stia imbastendo qualcosa per il futuro con il servizio pubblico è stato il suo avvistamento nella sede di Viale Mazzini nella giornata odierna. La moglie di Tomaso Trussardi, come ha reso noto l’agenzia stampa AdnKronos, è stata accompagnata dalla sua agente Graziella Lopedota negli uffici romani di mamma Rai. “La presentatrice, attualmente impegnata con Mediaset, è stata vista salire al quinto piano e raggiungere gli uffici della direzione di Rai1“, si legge nel comunicato stampa dell’agenzia.

L’avvistamento in Rai e le dichiarazioni sulla serie di Adriano Celentano: Michelle Hunziker al centro del dibattito televisivo

Dopo l’edizione trionfante di Sanremo 2018 che l’ha vista protagonista al fianco di Baglioni e Pierfrancesco Favino, Michelle Hunziker è pronta a tornare in Rai? Il tempo darà tutte le risposte. Intanto, la conduttrice svizzera pochi giorni fa è tornata al centro del dibattito televisivo per le dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera sulla discussa serie Tv Adrian. Michelle doveva apparire nello show di Celentano, ma alla fine ci ha ripensato e ha dato forfait. Motivo? “Sono una grande fan di Adriano e continuerò a stimarlo come artista. Ci avevo creduto tanto in quel progetto. Quando mi hanno cercato per i live sono corsa. Ma è stata un’ occasione persa“.

Le parole della conduttrice svizzera sulla decisione di abbandonare il progetto Adrian: “Con il senno di poi ho fatto la scelta giusta. Visto anche il cartone”

“Ore e ore, girovagando per lo studio, attendendo che arrivasse Celentano – ha proseguito la Hunziker -. E nessuno prendeva alcuna decisione. Un giorno finalmente l’ ho visto, gli ho detto ‘Adriano il pubblico vuole te, non la tua assenza. I fan amano te’. Non c’ è stato nulla da fare. Così ho deciso di andarmene. Con il senno di poi ho fatto la scelta giusta. Visto anche il cartone”.