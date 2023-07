Michelle Hunziker ammette per la prima volta la storia con Angiolini

Michelle Hunziker è raggiante. Dopo due matrimoni andati in fumo – quelli con Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi – e una liaison archiviata – quella con il medico ex Grande Fratello Giovanni Angiolini – è felicemente single. A proposito di Angiolini, intervistata dal magazine Oggi, ha per la prima volta confermato, seppur indirettamente, che una love story con il tenebroso e fascinoso dottore c’è stata. Quando il settimanale ha sottolineato che quella del 2023 è la sua prima estate da single dopo anni, non ha battuto ciglio.

Per chi non lo ricordasse, nel gennaio 2022 annunciò assieme a Trussardi la fine del matrimonio. Per mesi, fino al termine dell’estate 2022, frequentò Angiolini (i due furono paparazzati più volte in atteggiamenti romantici). Di lui non ha mai detto una parola. Ebbene, ora, confermando che l’estate 2023 è la sua prima da single, ha di fatto ammesso per la prima volta che quella relazione c’è stata. Ignote le cause dell’addio (si mormora che la showgirl elvetica dopo aver preso una forte sbandata, abbia deciso di non catapultarsi in fretta e furia in una storia seria, decidendo di fermare il tutto).

Michelle Hunziker attende l’uomo che fa per lei ma sa anche bastarsi da sola

“Spaventata per la mia prima estate da single? Ma va, la ‘singletudine’ è uno stato da godersi. C’è il tempo per l’amarezza e poi c’è quello per assaporare tutto quello che hai. Ho seminato molto amore intorno a me e ne sono circondata grazie alla mia famiglia allargata”. Così Michelle Hunziker che sia con Trussardi sia con Ramazzotti è stata in grado di mantenere legami di stima e rispetto nonostante i matrimoni naufragati.

E oggi l’amore? A 46 anni la conduttrice non ha smesso di crederci e si dice pronta a rituffarsi in una love story laddove dovesse arrivare la persona giusta. E qual è? Deve essere un “uomo risolto” capace di accollarsi un “bel carrozzone con tre figli, un nipote e due ex mariti” e che “se ne frega del mio lavoro”, sottolinea la showgirl.

Michelle Hunziker “nonna”: il legame con la figlia Aurora Ramazzotti

Naturalmente nel corso della chiacchierata con Oggi non poteva mancare il tema “nonna“. La figlia Aurora Ramazzotti è diventata mamma pochi mesi fa del piccolo Cesare. Michelle racconta che quando vede il suo frutto d’amore nei panni di madre “sente il cuore scoppiare” di felicità e gioia.

Con Aurora ha un legame molto stretto. La giovane va d’accordissimo anche con papà Eros. E da qualche tempo pure il cantante e la Hunziker sono pappa e ciccia, avendo riscoperto un rapporto pieno di affetto, rispetto e stima. Nessun ritorno di fiamma, ma la consapevolezza di esserci sempre l’uno per l’altra. Mica poco, per due ex, visti i tempi che corrono.