Perché Michelle Hunziker prepara l’albero di Natale a metà novembre

Nelle scorse settimane Michelle Hunziker è stata parecchio criticata per via dei suoi addobbi natalizi. Addobbi tirati fuori prima del previsto, ovvero a metà novembre. Da quasi un mese la casa della conduttrice svizzera e del marito Tomaso Trussardi è tappezzata di luci sfavillanti e palline colorate. Una scelta che ha diviso in due il pubblico: da una parte c’è chi ha apprezzato questo forte spirito natalizio e chi invece l’ha duramente criticato. In un’intervista concessa a Verissimo Michelle ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ad anticiparsi rispetto alle altre famiglie, che tradizionalmente aspettano i primi giorni di dicembre.

Michelle Hunziker si difende: “In Svizzera si fa così”

“Ho ricevuto tante critiche ma in Svizzera l’albero si fa a metà novembre. E poi in questo modo il Natale dura di più: è bello vedere la felicità, l’attesa delle bambine”, ha confidato a Silvia Toffanin la bionda presentatrice che, con orgoglio, ha rivendicato la sua scelta. Michelle Hunziker non è di certo l’unica Vip che non ha aspettato il giorno dell’Immacolata, ovvero l’8 dicembre, per darsi da fare con gli addobbi natalizi.

Michelle Hunziker non è l’unica a fare l’albero di Natale in anticipo

Come l’ex moglie di Eros Ramazzotti anche l’ex tronista di Uomini e Donne Elga Enardu e la top model Tamara Ecclestone hanno arredato le loro abitazioni con fiocchi e lucine già a novembre. Una presa di posizione che fa ancora molto discutere ma che sicuramente piace a molti, visto che il Natale è una delle festività preferite al mondo.