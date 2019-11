Addobbi natalizi Vip: le star che hanno già fatto l’albero di Natale

Non è mai troppo presto per iniziare ad addobbare la propria casa con ghirlande, palline colorate e luci. Per il Natale manca ancora poco più di un mese ma alcuni Vip non vogliono ricorrere agli addobbi dell’ultimo momento: nei salotti Michelle Hunziker, Elga Enardu e Tamara Ecclestone si sono già accese le luci dell’albero di Natale e, ovviamente, non mancano gli addobbi della casa, eleganti e curati nei minimi dettagli. Secondo alcuni, entrare nel clima natalizio già metà novembre sarebbe un’esagerazione ma in realtà non esiste una regola che sanciscce quando bisogna iniziare a spacchettare gli addobbi per avere un tocco di magia. Approfittiamo per dare un’occhiata alle scelte delle star così da capire quali sono le tendenze natalizie più cool per il 2019!

Michelle Hunziker sfoggia il suo albero di Natale a metà novembre e ne va fierissima

La star che si aggiudica il primato per aver addobbato la sua casa in tema natalizio prima di tutti è Michelle Hunziker. Nelle sue story di Instagram ha voluto condividere questo momento speciale con i suoi followers: “Noi siamo molto contenti perché oggi facciamo l’albero di Natale. Dite che è presto? Noi, da sempre a metà novembre, facciamo l’albero di Natale”. La Hunziker ha lasciato che le sue piccole, Celeste e Sole, addobbassero tutto l’albero da sole dando libero sfogo alla loro fantasia. I colori scelti dalla showgirl per gli addobbi sono oro e rosso. Un grande classico!

Elga Enardu alle prese con gli addobbi natalizi nella sua casa

La Hunziker non è la sola ad aver conviso i primi scatti degli addobbi natalizi con anticipo rispetto agli altri. Elga Enardu e suo marito Diego Daddi sono entrati nel clima natalizio trasformando il loro salotto di casa nel tempio del Natale. Non solo l’albero ma anche centri tavola, candele e composizioni floreali rossi e dorati. La Enardu ha mostrato con fierezza il suo lavoro ultimato in un post di Instagram che mostra tutti gli addobbi: “Io ho già iniziato, tanti hanno apprezzato e sono stati contaminati dal mio entusiasmo Natalizio”.



Tamara Ecclestone condivide uno scatto con la sua famiglia e gli addobbi natalizi

Non solo in Italia: all’estero la tendenza di fare l’albero di Natale con tanto anticipo si è diffusa tra le star. L’ereditiera Tamara Ecclestone e il marito Jay Rutland hanno già addobbato la loro casa insieme alla loro piccola Sophia. Anche in questo caso il colore predominante è l’oro con tocchi di rosso. Per sottolineare il clima di festa, le due donne di casa hanno sfoggiato un pigiama natalizio rosso scarlatto.