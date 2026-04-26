Michelle Hunziker a Verissimo non parla del nuovo fidanzato Giulio Berruti, decisione drastica: il motivo

Michelle Hunziker ha fatto tappa a Verissimo, rivelando diversi aneddoti legati alla sua vita privata. Tante le novità dell’ultimo periodo: sua figlia Aurora Ramazzotti a breve si sposerà, nel frattempo lei ha iniziato a frequentare il modello Giulio Berruti, ex fidanzato della parlamentare Maria Elena Boschi. I due sono stati paparazzati in atteggiamenti inequivocabili di recente. La conduttrice svizzera ha però fatto sapere a Silvia Toffanin di non avere intenzione di parlare pubblicamente della relazione.

Michelle Hunziker felice con Giulio Berruti: “Sono felice, ma non ne parlo”

Toffanin, come da tradizione, a un certo punto della chiacchierata ha domandato alla collega come va sul fronte sentimentale. Hunziker ha dato una risposta in cui ha fatto palesemente intendere di essere contenta, confermando implicitamente la love story con Berruti. Ha però tagliato corto sul tema, affermando di non volere rivelare pubblicamente i dettagli della relazione.

“Quando sei felice – ha evidenziato – lo devi divulgare il meno possibile. Posso dire che sono felice ma i dettagli li metto in una cassaforte svizzera, se vuoi i dettagli te li dico in un aperitivo. Sono molto felice”. Tradotto, con Berruti la frequentazione procede a gonfie vele, ma meno se ne parla a livello pubblico, meglio è. Michelle, d’altra parte, conosce bene la macchina del gossip. E sa che è meglio stare alla lontana dal chiacchiericcio “rosa” per salvaguardare i legami preziosi.

La conduttrice elvetica ha poi raccontato come riesce a gestire i suoi innumerevoli impegni, osservando che per trovare un equilibrio in una vita frenetica come la sua in cui “sembra sempre di essere in deficit”, bisogna ogni tanto fermarsi e capire a che cosa dare priorità:

“Arriva un momento nella vita dove hai raccolto così tanta esperienza e capisci i limiti e le difficoltà, le gestioni. Prima riesci a gestire e capire le cose, meglio è, capisci che le cose importanti sono poche. A tutto c’è sempre una soluzione, non c’è niente di definitivo nella vita, se non quando ce ne andiamo. Vivere le cose in modo strategico aiuta a non stressarci, anche se poi ci sono i momenti di tristezza, ma il tempo che ci impieghi per recuperare è meno e questo è un bene”.

Le dichiarazioni sul matrimonio della figlia Aurora Ramazzotti

Infine spazio alle nozze imminenti della sua primogenita Aurora, la figlia avuta con Eros Ramazzotti. La giovane festeggerà il matrimonio con Goffredo Cerza il prossimo 4 luglio, in Sicilia. “Sarà molto emozionante, non so come farò perché già solo a parlarne mi viene da piangere”, ha confidato mamma Michelle, che ha aggiunto che Aurora ha preparato tutto senza rivelare nemmeno ai familiari alcuni dettagli della festa. Motivo? Perché vuole emozionare i suoi ospiti. La sola cosa che Hunziker si è lasciata sfuggire è che all’evento le sorelle di Aurora avranno un ruolo importante. Il riferimento è a Sole e Celeste, le figlie nate dal matrimonio naufragato tra la conduttrice e il suo ex secondo marito, Tomaso Trussardi.