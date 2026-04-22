Michelle Hunziker e Giulio Berruti, il bacio in barca e l’analisi dei fan: “È tutto falso”

E bacio fu! Michelle Hunziker e Giulio Berruti, negli ultimi giorni, sono finiti al centro del gossip. Sono stati sorpresi insieme in diverse occasioni. E naturalmente si è mormorato che abbiano iniziato una love story. Diva e Donna, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato la cosiddetta “pistola fumante”: una foto in cui si vedono i due baciarsi in barca. Il settimanale riferisce che la conduttrice e il modello hanno trascorso un weekend passionale sulle rive del lago di Como, lasciandosi andare a baci e abbracci travolgenti. Diversi fan, però, nel vedere gli scatti, hanno mugugnato e sostenuto che le immagini sembrano posate e per nulla spontanee.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti fotografati a baciarsi sul lago di Como

“Tutto falso”, “Ma si sono messi in posa”, “Tutto uno spettacolo per le telecamere”, “Foto fatte apposta per farsi pubblicità…” Sono alcuni dei commenti scritti dagli utenti sui social. C’è anche chi ha analizzato attentamente lo scatto del bacio, affermando che se lo si guarda bene, le labbra dei due quasi non si sfiorano. Insomma, le paparazzate, che avrebbero dovuto convincere tutti sul fatto che la presentatrice e il modello hanno iniziato una love story, stanno ottenendo l’effetto contrario, generando dubbi.

Le critiche degli haters rivolte alla conduttrice

Da sottolineare inoltre che, tanto per cambiare, non sono nemmeno mancati gli haters che si sono scagliati contro Hunziker. In particolare, c’è chi l’ha attaccata sostenendo che, dopo la fine del suo secondo matrimonio con Tomaso Trussardi, continua “sconsideratamente a cambiare uomini”. Curioso notare che invece nessuno ha fatto lo stesso ragionamento su Berruti, reduce dalla fine della lunga relazione con Maria Elena Boschi. Insomma, come al solito, in certi meandri dei social, si respira ancora una pesante aria di patriarcato.

Al di là delle teorie di alcune persone, Hunziker e Berruti si stanno frequentando e, quando gli impegni glielo permettono, trascorrono tempo insieme. Non resta ora che vedere se i due trasformeranno il flirt in una storia solida e durevole oppure se lo consumeranno in fretta per poi salutarsi. Come sempre, sarà ‘padre tempo’ a fornire tutte le risposte del caso.