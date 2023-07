Michelle Hunziker a nozze con l’abito sbagliato (foto): critiche a iosa

Oltre ad essere un’affermata conduttrice ed imprenditrice, Michelle Hunziker è riuscita anche a raggiungere un grande successo sui social, trasformandosi in un noto volto di Instagram. Il suo profilo, infatti, conta quasi 6 milioni di followers, che la seguono assiduamente ogni giorni. La showgirl svizzera è solita condividere con i suoi seguaci storie riguardanti il suo lavoro, la sua famiglia e, in generale, la sua quotidianità. Proprio oggi, 8 luglio, Michelle ha fatto sapere ai suoi fans di essere a Roma in occasione del matrimonio di una coppia di due suoi cari amici.

A tal proposito, la Hunziker ha voluto anche condividere l’outfit scelto per questo giorno così speciale, pubblicando un post con diversi scatti mentre indossava l’abito in questione. Peccato che, la scelta della conduttrice ha generato una vera e proprio pioggia di critiche. Il look scelto dall’ex moglie di Eros Ramazzotti, in effetti, è alquanto inusuale per un matrimonio: Michelle ha indossato un vestito lungo nero con effetto ‘vedo non vedo’ e scarpe nere con tacco alto, contornando il tutto con accessori color oro, acconciatura con capelli ondulati e trucco leggero realizzato da lei stessa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Michelle Hunziker: le critiche degli utenti per il suo outfit

Il post è stato subito invaso da migliaia di commenti, alcuni positivi e altri meno. Com’è nota, esiste una sorta di “regola non scritta” per quanto riguarda gli outfit da matrimoni: gli invitati non dovrebbero mai indossare abiti bianchi, per non copiare la sposa, o neri, colore associato più a diversi tipi di cerimonie. Dunque, tanti utenti hanno scritto che Michelle avrebbe infranto questa ‘regola’, presentandosi alle nozze con un look totalmente fuori luogo per l’occasione.

Ad ogni modo, la Hunziker non ha voluto rispondere a nessuno di questi commenti e, come si evince dalle foto, si è mostrata molto orgogliosa della sua scelta e del suo outfit. Aldilà dei detrattori, poi, il post ha comunque riscosso molto successo, ottenendo migliaia e migliaia di likes.