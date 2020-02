Michele Zarrillo è sposato ma al Festival di Sanremo non indossa la fede nuziale

Michele Zarrillo è tornato al Festival di Sanremo da sposato. Dopo venti anni di convivenza e due figli il cantante è di recente convolato a nozze con la compagna storica, la violoncellista Anna. Come i più attenti avranno però notato Zarrillo si è presentato sul palco dell’Ariston senza fede nuziale. Il dettaglio è stato notato da Elena Santarelli che ha Italia Sì di Marco Liorni ha prontamente chiesto spiegazioni al diretto interessato. Michele, con una punta d’imbarazzo, ha replicato che il prezioso monile gli procura un po’ di fastidio e per questo ha scelto – almeno per il momento – di non sfoggiarlo. In realtà il 62enne non voleva che la notizia del suo matrimonio diventasse di dominio pubblico ma durante la settimana sanremese il gossip è presto trapelato.

Dopo 20 anni di convivenza Michele Zarrillo ha sposato la compagna Anna

“Volevo che restasse un segreto ma ormai mi sono tradito. Non amo usare la mia vita sentimentale per far parlare di me. È per questo che non troverete mai foto mie e di mia moglie insieme. E non voglio farmi fotografare con i miei figli”, ha dichiarato Michele Zarrillo. Poi ha aggiunto a proposito del suo matrimonio segreto: “Lo abbiamo fatto per i nostri figli: è una garanzia in più per loro ed è stato anche un modo per unire ancora di più la famiglia. Ci siamo sposati in municipio ed è stato bello festeggiare con amici e parenti”.

Michele Zarrillo è nonno a 62 anni: ha un nipotino di 3 anni

Oltre ad essere padre di Luca e Anna, Zarrillo è già nonno: da un amore giovanile ha avuto la primogenita Valentina che oggi ha 37 anni, lavora nel settore amministrativo, e ha regalato al cantante un nipotino tre anni fa.